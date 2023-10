NHOA : mise en service au Pérou

(Boursier.com) — NHOA Energy, société du Groupe NHOA dédiée au stockage d'énergie, a annoncé la mise en service du système de stockage d'énergie sur batteries de 31 MWh pour Engie Energia Peru, fourni clé en main et situé dans sa centrale thermoélectrique ChilcaUno. Le système a été inauguré le 15 septembre en présence du Ministre péruvien de l'Énergie, M. Oscar Vera, du Vice-ministre de l'Énergie, M. Jaime Lu, et de l'Ambassadeur de France au Pérou S.E. Marc Giacomini. Engie Energia Peru est l'une des plus grandes entreprises du pays dans le domaine de la production d'énergie et des infrastructures énergétiques, avec 26 ans d'expérience sur le marché péruvien, elle gère huit centrales de production réparties dans 4 régions du pays avec une capacité totale de 2 658 MW. Le système est opérationnel avec plus de 31 MWh de capacité de stockage, améliorant ainsi la stabilité du réseau péruvien. Avec ce projet, NHOA Energy "consolide encore plus son expérience dans le retrofitting des centrales thermiques, une application déterminante pour la réduction des émissions de CO2 au niveau du système électrique".

La mise en service du système de Chilca avec Engie Energia Peru souligne l'engagement commun en faveur de l'avancement des solutions et infrastructures énergétiques durables et flexibles au profit du pays. NHOA Energy a une présence significative en Amérique Latine, avec un projet opérationnel et un autre en construction.