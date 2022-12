NHOA : mise à jour commerciale et prévisions ajustées

(Boursier.com) — NHOA , ex-Engie EPS, publie "une mise à jour commerciale ad hoc à la suite des récents développements survenus dans toutes ses Business Lines". Le chiffre d'affaires consolidé en 2022 devrait être légèrement supérieur à 160 millions d'euros - comparé à la fourchette précédemment annoncée de 140-160 millions. Au niveau des BU, les activités de novembre 2022 et la mise à jour de la guidance du chiffre d'affaires sous-jacent pour l'exercice 2022, sont précisées.

Concernant NHOA Energy, l'exécution de plus de 700MWh de projets en construction en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique avance comme prévu, avec sept projets en phase de mise en service ou de pré-mise en service. L'EBITDA 2022 devrait se situer entre 2 et 3 millions (précédemment prévu à l'équilibre). NHOA Energy est actuellement le soumissionnaire privilégié en Asie et aux États-Unis pour des contrats d'environ 150MWh, qui devraient être convertis en carnet de commandes en décembre. Dans ce cas, le carnet de commande en fin d'année devrait se situer dans la fourchette du chiffre d'affaires 2022, établissant ainsi des bases solides pour la croissance 2023.

Afin de favoriser l'évolution et le potentiel du marché des véhicules électriques, Free2move eSolutions remodèle ses opérations pour concentrer son portefeuille à court terme sur les ventes via différents canaux de eProWallbox, qui répondront aux besoins des clients de Stellantis. Cette nouvelle direction conduira à un ralentissement limité de la croissance du chiffre d'affaires dans cette phase de transition jusqu'au T1 2023, avant de donner un nouvel élan et une accélération de la croissance et de la rentabilité à partir du T2 2023. L'EBITDA n'atteindra donc pas l'équilibre en 2022, contrairement aux prévisions initiales. L'effort de rationalisation et de recentrage est entièrement soutenu par NHOA et Stellantis "afin d'ouvrir la voie à un avenir durable pour la croissance de Free2move eSolutions, à partir du T2 2023 sur ses principaux marchés, que sont l'Europe et les États-Unis".

Concernant Atlante, les points de recharge en ligne et en construction en fin d'année devraient être compris entre 1400 et 1600, avec un pipeline de plus de 2000 nouveaux sites en cours d'évaluation. Par conséquent, le développement d'Atlante se poursuit, en avance sur les attentes du Masterplan10x, avec un pipeline amélioré pour soutenir l'ambition de développer le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques du sud de l'Europe.

La mise à jour commerciale et opérationnelle T4 2022 du Groupe NHOA sera publiée le 27 janvier 2023 et elle sera suivie d'une conférence téléphonique dédiée aux investisseurs.