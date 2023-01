NHOA : Mise à jour commerciale et opérationnelle T4 2022

(Boursier.com) — NHOA (anciennement Engie EPS) publie la mise à jour commerciale et opérationnelle T4 2022 non auditée contenant les indicateurs de performance au 31 décembre 2022. "Le quatrième trimestre 2022 vient de s'achever et les résultats obtenus sont une fois de plus impressionnants. Au niveau du Groupe, le chiffre d'affaires 2022 atteint 165 millions d'euros, parfaitement en ligne avec la révision à la hausse de la guidance et des attentes, totalisant plus de 5x notre chiffre d'affaires de 2021" , a commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA. "Le stockage d'énergie a enregistré des résultats exceptionnels, confirmant une fois de plus qu'il est le moteur de la croissance du Groupe, avec plus de 300 millions d'euros de carnet de commandes, 1,4GWh en développement et plus d'un milliard d'euros de pipeline, ce qui donne une visibilité totale sur la croissance 2023, tout en équilibrant le ralentissement temporaire auquel la Global Business Line e-Mobility est confrontée.

Atlante, à la fin de l'année, comptait déjà plus de 2.000 points de recharge opérationnels et en construction et un pipeline de plus de 2700 nouveaux sites. De plus, grâce à la récente acquisition en Italie, Atlante peut désormais compter sur un réseau encore plus capillaire, atteignant les zones les plus stratégiques de l'Europe du Sud" .

Grâce à ces réalisations exceptionnelles au niveau du Groupe, NHOA prévoit pour 2023 :

Un chiffre d'affaires au niveau du Groupe compris entre 220 et 280 millions d'euros;

Un stockage d'énergie générant un EBITDA entre 5 et 10 millions d'euros;

Qu'Atlante pousse encore plus loin le développement de son réseau, pour atteindre plus de 3000 points de recharge opérationnels et en construction d'ici fin 2023.