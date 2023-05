NHOA : Mise à jour commerciale et opérationnelle T1 2023

(Boursier.com) — Le Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) a publié la mise à jour commerciale et opérationnelle non auditée au 31 mars 2023, contenant les indicateurs de performance qui ont été mis à jour par rapport à ceux précédemment publiés chaque trimestre en 2022, afin de mieux représenter l'évolution de l'activité dans le contexte de marché actuel, et qui continueront à être utilisés à partir de 2023.

Au T1, les ventes ont grimpé à 33,4 ME, en hausse de 115%. Le carnet de commandes ressort à 252 ME, en repli de 16%. Les prises de commandes sur 12 mois sont de 227 ME (-7%).

Le Groupe NHOA a annoncé également une prochaine levée de fonds de 250 millions d'euros soutenue par TCC pour financer la croissance sans égal de ses Global Business Lines Energy Storage et EV Fastcharging Infrastructure.