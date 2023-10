NHOA : Mise à jour commerciale et opérationnelle

(Boursier.com) — Le Groupe NHOA publie la Mise à jour commerciale et opérationnelle non auditée au 30 septembre 2023, contenant les indicateurs de performance qui ont été mis à jour afin de donner plus de granularité à la position financière de la Société.

"Au cours des 9 premiers mois de 2023, nous avons poursuivi notre croissance record dans tous nos business lines. Au niveau du Groupe, nous avons plus que doublé notre chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, atteignant 194 millions d'euros et offrant une visibilité claire sur nos objectifs financiers pour l'année 2023, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 250 à 280 millions d'euros et un EBITDA à l'équilibre au niveau du Groupe (à l'exclusion d'Atlante).

D'un point de vue financier, grâce au succès de l'augmentation de capital et à l'amélioration de notre solvabilité, nous disposons désormais de plus de 430 millions d'euros de liquidités et de lignes de crédit disponibles, représentant les financements nécessaires pour soutenir notre croissance future et optimiser notre structure de capital" a commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA.

NHOA Energy a atteint un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros et compte désormais plus de 530MWh de capacité en ligne sur quatre continents, avec plus de 1,1GWh en cours de construction ;

Free2move eSolutions a confirmé son potentiel de croissance avec plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 28 millions d'euros en seulement 3 mois, marquant le meilleur trimestre de l'histoire de notre joint-venture avec Stellantis ;

Atlante, à la fin du mois de septembre, comptait plus de 3.500 points de charge en ligne ou en construction, dont plus de 1.400 déjà opérationnels et desservent des clients en Europe du Sud.