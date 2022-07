NHOA : les ventes du premier semestre ont atteint 82 ME

(Boursier.com) — "Le deuxième trimestre 2022 a enregistré des résultats sans précédent dans l'histoire de NHOA", a commenté Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA. " Les ventes du premier semestre au niveau du groupe ont atteint 82 millions d'euros, plus de 10 fois par rapport à la même période 2021, avec une croissance record dans toutes les Global Business Line.

Le stockage d'énergie, qui représente la colonne vertébrale technologique du groupe, a vu son chiffre d'affaires augmenter de plus de 30 fois, malgré le scénario mondial de plus en plus complexe.

La mobilité électrique, bien que confrontée à une chaîne d'approvisionnement perturbée, a multiplié par 2 les ventes de la période, tout en gardant un taux de conversion stable par rapport aux ventes de véhicules électrique Stellantis.

L'infrastructure de recharge rapide Atlante, lancé il y a moins d'un an et dont les activités ont débuté en novembre 2021, a déjà montré sa capacité à accélérer ses objectifs 2025 avec plus de 900 points de recharge opérationnels et en construction en Europe du Sud et un pipeline d'environ 1500 nouveaux sites.