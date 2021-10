NHOA : lancement du projet Atlante

(Boursier.com) — Ce mercredi dans le Val Vigezzo (Piémont), lors d'une conférence de presse à laquelle ont assisté les plus hauts responsables de la Région Piémont, a été inaugurée la première station de recharge rapide du projet Atlante, qui vise à développer un vaste réseau européen de recharge rapide pour véhicules électriques, à la pointe de la technologie et de la durabilité. Conçu pour être développé non seulement en Italie mais aussi dans d'autres pays d'Europe du Sud, le projet Atlante est le fruit de la collaboration entre le groupe NHOA, qui développe et investit dans le réseau en tant que propriétaire et opérateur, et Free2Move eSolutions, la joint-venture de NHOA avec le groupe automobile Stellantis, fournisseur de la technologie de recharge.

Atlante sera le plus grand réseau de recharge rapide d'Europe du Sud et le premier à être intégré à 100% au réseau électrique (vehicle-grid-integrated, VGI), activé par les énergies renouvelables et le stockage d'énergie. D'ici 2025, le projet prévoit l'installation de 5 000 points de recharge rapide et, pour 2030, l'installation de 35 000 points de recharge rapide, tous VGI et intégrés aux stockage et à l'énergie solaire. La station de recharge inaugurée aujourd'hui à Santa Maria Maggiore représente le début de la phase de mise en oeuvre du projet Atlante et s'inscrit dans le cadre d'un plan de développement plus large qui a conduit à l'électrification de toutes les municipalités de l'Unione Montana avec l'installation de stations de recharge dédiées.