NHOA : Lancement d'une augmentation de capital d'environ 250 ME

(Boursier.com) — NHOA annonce aujourd'hui le lancement et les termes de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant brut d'environ 250 millions d'euros avec Deutsche Bank agissant en qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé aux côtés de Société Générale agissant en tant que Co-Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé.

NHOA entend utiliser le produit net de l'Augmentation de Capital (estimé à 243 millions d'euros) pour renforcer son modèle économique de fournisseur de technologies propriétaires et d'exploitant d'actifs stratégiques permettant la transition vers les énergies renouvelables et la mobilité durable ainsi que pour financer la continuité d'exploitation de la Société. Plus précisément, le produit de l'Augmentation de Capital sera utilisé comme suit :

A hauteur d'environ 170 millions d'euros pour le développement et l'exploitation, comme propriétaire, de stations de recharge pour véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie, afin de permettre à Atlante de maintenir sa vitesse de développement rapide actuelle et d'atteindre l'objectif de 22.000 points de charge en 2030 sans financement en capital supplémentaire (pour autant que les objectifs d'un EBITDA positif à partir de 2025 permettant de lever de la dette bancaire et de 30% de financements publics soient atteints):

-à hauteur d'environ 120 millions d'euros pour financer le déploiement des investissements, notamment le réseau de stations de recharge VE d'Atlante à travers l'Italie, la France, l'Espagne et le Portugal, auxquels viendront s'ajouter les 23 millions d'euros déjà obtenus en 2022 de la part de la Commission Européenne dans le contexte de la "Connecting Europe Facility".

-à hauteur d'environ 50 millions d'euros pour financer les coûts de développement et de structure d'Atlante, et en particulier, le développement commercial et le développement des fonctions corporate.

A hauteur d'environ 73 millions d'euros pour le développement de systèmes de stockage d'énergie et pour permettre également la prise de participations potentielles dans des projets stratégiques de stockage d'énergie :

-à hauteur d'environ 25 millions d'euros pour financer le besoin en fonds de roulement, de la GBL Energy Storage, généré par le carnet d'ordres et le pipeline de projets de stockage d'énergie sur quatre continents,

-à hauteur d'environ 48 millions d'euros pour financer (i) les activités de recherche & développement ainsi que des investissements dans l'outil industriel, dans le contexte des tendances géopolitiques qui affectent le commerce mondial, ainsi que (ii) des prises de participations dans des projets stratégiques spécifiques (aux cotés de clients et de partenaires), projets choisis de manière sélective parce qu'ils mettent en oeuvre des solutions technologies très innovantes, élaborées par NHOA.

Dans cette répartition :

le produit net de l'Augmentation de Capital est réparti entre la GBL EV Fastcharging Infrastructure (poste 1) et la GBL Energy Storage (poste 2), mais il convient de noter que les investissements dans certains projets de stockage d'énergie servent également au développement du réseau d'Atlante, lorsqu'ils peuvent être connectés à des stations de recharge rapide des VE, par exemple ; et les montants indiqués sont les montants maximums et il existe donc une marge de réallocation entre les postes.

TCC a pris l'engagement irrévocable de souscrire à l'Augmentation de Capital (à travers sa filiale à 100% TCEH) (i) à titre irréductible (mais sans souscription à titre réductible) à hauteur de la totalité de ses droits préférentiels de souscription, et (ii) par le mécanisme de l'article L.225-134 I 2o du Code de commerce, un nombre d'Actions Nouvelles tel que, pris avec l'ensemble des autres souscriptions à titre irréductible et réductible, l'Augmentation de Capital soit souscrite pour un montant maximum de 250 millions d'euros.

Termes et éléments clés de l'opération

Parité : 88 actions nouvelles pour 9 actions existantes

Prix de souscription : 1,00 euro par action nouvelle

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription : 2,18 euros

Décote sur la valeur théorique de l'action ex-droit : c. 18%

Période de cotation des droits préférentiels de souscription : du 30 août 2023 au 8 septembre 2023 (inclus)

Période de souscription : du 1er septembre 2023 au 12 septembre 2023 (inclus)

Règlement livraison & admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris : le 19 septembre 2023