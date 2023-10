NHOA : lance le nouveau programme "NHOA 0-18"

(Boursier.com) — Le Groupe NHOA, acteur mondial dans le stockage d'énergie, la mobilité électrique et les réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, avec le soutien de JOINTLY, la première B Corp italienne en welfare et corporate wellbeing, lance le nouveau programme "NHOA 0-18" dans le but d'aider ses employés à harmoniser leur rôle parental et leurs engagements professionnels.

Ce programme innovant est une extension de la déjà réussie politique FamilyWorking lancée en 2020, conçue dans le contexte de la People Strategy du Groupe NHOA pour offrir flexibilité et reconnaître 5 droits fondamentaux : le Droit à la Technologie, à la Flexibilité, à la Famille, au Bien-être et la Parentalité.

Le programme NHOA 0-18 vise à soutenir les parents et les jeunes enfants en fournissant une vaste gamme de services sur deux niveaux différents. D'une part, il existe des initiatives visant à faciliter la transition vers la parentalité, telles que des webinaires, un soutien pédiatrique, des parcours pédagogiques et psychologiques dédiées pour accompagner les parents pas à pas depuis la grossesse jusqu'au retour au travail. D'autre part, des initiatives éducatives pour les enfants eux-mêmes sont également incluses, telles que des cours de langues, un soutien pour les enfants à besoins spécifiques et une aide quotidienne aux études.

Environnement sûr et bienveillant

Tous les services peuvent être accessibles en personne ou à distance, garantissant que les enfants sont pris en charge dans un environnement sûr et bienveillant, tout en permettant aux parents de se concentrer sur leurs obligations professionnelles.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du droit à la Parentalité promu par FamilyWorking, qui comprenait déjà plusieurs projets développés en collaboration avec Becoming Education, un groupe d'écoles innovantes caractérisées par une approche pédagogique commune et destinées à la tranche d'âge 0-13 ans, dont l'ambition est de former et d'accompagner la croissance d'individus conscients et socialement orientés, en étendant le potentiel éducatif des services et des écoles à la famille et à la société dans son ensemble. Becoming continuera à suivre le Groupe NHOA dans ce nouveau programme avec de nombreux autres partenaires spécialisés.

Un programme qui sera mis en place en relation avec le NHOA Élite Program, permettant à tous les employés de devenir des leaders d'élite dans leurs domaines respectifs, en offrant une formation et un soutien avec des experts de classe mondiale pour l'équilibre physique et mental et l'optimisation des performances.

La nouvelle initiative est d'une importance capitale étant donné la situation actuelle des familles et des parents en Italie. Le taux de natalité dans le pays est à un niveau historiquement bas. Bien que les femmes expriment le désir d'avoir près de deux enfants, la moyenne actuelle par famille est de la moitié (1,25). Cet fertility gap, le plus grand d'Europe avec la Grèce et l'Espagne, souligne le fait que la parentalité est un rôle intimidant et onéreux, surtout dans un pays où les politiques de soutien à la famille sont absentes et les infrastructures manquent. La couverture des crèches est stagnante à 33%, et moins de la moitié des écoles primaires en Italie offrent une éducation à temps plein.

Selon la recherche "JOINTLY Voice", menée par JOINTLY en collaboration avec l'Università Cattolica di Milano et analysant un échantillon représentatif de plus de 30.000 travailleurs, une grande majorité (85%) de ceux ayant des enfants en âge scolaire recherchent un soutien spécifique de la part de leurs entreprises. De plus, beaucoup d'entre eux (80%) considèrent les mesures de welfare d'entreprise comme une aide significative dans leur rôle parental.

Avec un âge moyen de 34 ans, les femmes occupant 50% des postes de direction et près d'1 membre de l'équipe sur 4 étant parent, le programme NHOA 0-18 s'intègre parfaitement dans la People Strategy du Groupe NHOA, qui met l'accent sur le bien-être individuel et familial, visant à soutenir les parents de jeunes enfants en fournissant une vaste gamme de services, toujours gérés et assistés par un Family Manager dédié.

Dans l'ensemble, l'engagement du Groupe NHOA à favoriser une vie équilibrée et épanouissante pour ses employés est plus fort que jamais, donnant un exemple clair dans le monde des entreprises.