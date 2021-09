NHOA (ex-Engie EPS) : résultat de l'OPAS

(Boursier.com) — NHOA (ex-Engie EPS) annonce que, à la suite de la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée qui a abouti à la détention par le nouvel actionnaire, Taiwan Cement Corporation (TCC), de 65,15% des actions de NHOA, la Société a convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire pour le 2 novembre 2021 afin d'approuver une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 140 millions d'euros maximum.

Comme annoncé le 23 septembre 2021 par l'Autorité des marchés financiers, Taiwan Cement Europe Holdings (filiale détenue intégralement par TCC) a acquis sur le marché 596 098 actions NHOA au prix de 17,10 euros par action, dans le cadre de son offre publique d'achat simplifiée sur les actions de NHOA ouverte le 9 septembre et clôturée fin le 22 septembre 2021. TCEH a ainsi augmenté sa quote-part du capital social et des droits de vote de 60,48% à 65,15%. Le flottant reste à 34,85%.

Ces résultats sont cohérents avec le souhait de TCC annoncé le 19 mai 2021 de maintenir la Société cotée sur le marché règlementé d'Euronext à Paris avec un niveau de flottant pertinent. Ils témoignent également d'un signe supplémentaire de confiance des actionnaires dans le Masterplan10x et dans les Ambitions Stratégiques de NHOA, notamment dans le projet Atlante.

A la suite des résultats de l'offre publique d'achat simplifiée, le conseil d'administration s'est réuni pour convoquer une AGE le 2 novembre, afin d'autoriser une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dont le principe avait été annoncé le 23 juillet 2021 dans le cadre du Masterplan10x. Lors de cette réunion du conseil d'administration, il a été décidé d'augmenter le montant maximal de l'augmentation de capital indiqué dans le Masterplan10x de 130 ME initialement à un maximum de 140 ME, afin de soutenir la stratégie de croissance de NHOA et ses objectifs tout en assurant une capacité de financement supplémentaire.

Des informations supplémentaires sur la convocation de l'AGE et l'augmentation de capital seront publiées en temps utile et conformément aux exigences règlementaires.