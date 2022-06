NHOA et Atlante pour la mobilité électrique en Italie

(Boursier.com) — Atlante , société du Groupe NHOA (ex-Engie EPS) dédiée à l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, et IP, principal acteur privé dans la distribution de carburant et des services de mobilité avec 4 600 stations-service en Italie, travailleront ensemble pour faciliter la diffusion de la mobilité électrique. L'accord a été signé ce jour par Alberto Chiarini, Directeur Général d'IP, et Stefano Terranova, Directeur Général d'Atlante, au siège d'IP à Rome, en présence d'Ugo Brachetti Peretti, Président d'IP, et Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA. La collaboration prévoit l'installation de 34 points de recharge rapide et ultra-rapide dans 5 stations-service de l'Italie du Nord et centrale sur des routes principales à forte densité de trafic, dans le but d'offrir aux voyageurs italiens une expérience de recharge électrique de plus en plus rapide, qui permette également les déplacements extra-urbains.

Les 26 premiers points de recharge électrique en déplacement seront opérationnels d'ici décembre 2022 et seront équipés d'auvents avec panneaux photovoltaïques, permettant ainsi l'utilisation de l'énergie renouvelable en modalité micro-réseau pour faciliter la transition vers une mobilité électrique réellement durable. Il est également prévu, d'ici mars 2023, d'ajouter 8 points de recharge rapide supplémentaires dans l'une des stations-service et d'intégrer un système de stockage d'énergie, qui permettra d'optimiser la consommation d'énergie et contribuera à l'efficacité du système électrique, dans une configuration de micro-réseau, c'est-à-dire par l'échange d'énergie entre le véhicule, le dispositif de recharge, les panneaux solaires et le système de stockage. L'accord intervient à un moment important pour l'infrastructure électrique d'Italie : c'est en effet depuis quelques semaines qu'est en cours la consultation publique de la part du Ministère de la Transition Ecologique sur la mesure du Plan National de Relance et de Résilience (PNRR) pour encourager la réalisation, dans les stations-service, d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Les 34 points de recharge seront ouverts 24/7 à tous les véhicules électriques et seront compatibles avec tout standard de recharge et prestataire de services de mobilité électrique, ajoute NHOA.