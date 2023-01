NHOA Energy signe avec Elecnor un projet phare de stockage de 200MW/400MWh en Australie Méridionale pour Neoen

(Boursier.com) — NHOA annonce, comme prévu dans la Mise à jour commerciale publiée le 2 janvier, la signature par NHOA Energy, en consortium avec Elecnor, d'un contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction - et le contrat associé d'exploitation et de maintenance à long terme) pour fournir le système de stockage Blyth Battery de 200MW/400MWh en Australie Méridionale avec Neoen, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable au monde.

Le système sera principalement déployé pour renforcer la production du parc éolien Goyder South Stage 1 de Neoen et fournir 70MW d'énergie renouvelable stable à BHP, une entreprise leader mondiale dans le domaine des ressources naturelles. Le système sera à terme dotée de la technologie d'onduleurs avancés dits micro-réseau (grid-forming), ce qui lui permettra de fournir des services essentiels de stabilité du réseau, historiquement assurés par les centrales à gaz et au charbon.

NHOA Energy sera le spécialiste du stockage d'énergie au sein du consortium, tandis qu'Elecnor sera en charge de la réalisation des équipements auxiliaires électriques et mécaniques (balance-of-plant). La réalisation du système Blyth Battery commencera immédiatement et le projet devrait être opérationnel en 2025.

Le système Blyth Battery est le deuxième projet de renommée internationale de NHOA Energy en Australie, après le système de stockage d'énergie de batterie de 200MWh de Kwinana en Australie Occidentale, confirmant NHOA Energy, au travers de sa plateforme australienne basée à Perth, comme un acteur clé sur l'un des marchés de stockage les plus importants au niveau global.

"Nous sommes reconnaissants à Neoen pour l'attribution de ce projet historique. Une fois de plus, NHOA Energy prouve qu'elle est un partenaire crédible pour les principaux producteurs d'énergie au monde dans le déploiement de technologie de stockage d'énergie de pointe à l'échelle mondiale. Il fait suite à d'importants contrats remportés en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud auparavant en 2022, portant à 1.400MWh le portefeuille de projets en cours d'exécution dans le monde par NHOA Energy", a commenté Lucie Kanius Dujardin, Executive Vice President - Global Markets & Development de NHOA Energy.

"Nous sommes impatients de travailler avec Neoen et Elecnor sur le déploiement de ce système historique, prouvant le potentiel de la production renouvelable couplée au stockage d'énergie comme l'avenir de l'approvisionnement en électricité de l'Australie. NHOA Energy est déterminé à jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique de l'Australie, et continuera à renforcer ses capacités d'exécution de projets et de services pour faire face au rythme accéléré de cette transition", a ajouté Ashley Mangano, Vice President - Australia & Pacific de NHOA Energy.