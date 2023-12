NHOA Energy renforce sa présence en Asie-Pacifique avec la mise en service du plus grand système de stockage d'énergie sur batteries à Taiwan

(Boursier.com) — NHOA Energy, la société du Groupe NHOA dédiée au stockage d'énergie, a mis en service avec succès le projet de stockage d'énergie de 311MWh pour le Groupe Taiwan Cement situé dans le parc industriel de HePing, dans le comté de Hualien, Taiwan.

Cette mise en service est une étape importante dans la transition énergétique de Taiwan et renforce la position de NHOA Energy en tant que fournisseur leader de systèmes de stockage d'énergie sur batteries dans la région Asie-Pacifique.

Ce projet de stockage d'énergie à grande échelle marque un changement de paradigme dans le portefeuille d'actifs énergétiques renouvelables du Groupe TCC et représente un pas significatif dans le parcours de Taiwan vers un avenir plus durable, dans le contexte de l'annonce du gouvernement d'un chemin neutre en carbone pour 2050 avec des investissements importants pour renforcer les réseaux électriques intelligents et encourager les systèmes de stockage d'énergie sur batteries.

NHOA Energy est à la pointe du marché en fournissant des systèmes de stockage d'énergie sur batteries répondant aux exigences du service E-dReg, avec plus de 110 MW de capacité E-dReg en fonctionnement et 35 MW supplémentaires en cours de mise en service. Cet accomplissement est un autre témoignage de la technologie propriétaire avancée de NHOA, qui joue un rôle vital dans le maintien de la fréquence du réseau et la gestion des importantes variations journalières des pics d'énergie. Cette contribution renforce considérablement la stabilité et la résilience énergétique de la région.

Suite aux précédentes mises en service des systèmes de 200 MWh à Kwinana, en Australie-Occidentale, et de 107 MWh à YingDe, en Chine continentale, il s'agit du troisième projet de stockage sur batteries de classe mondiale achevé par NHOA Energy en 2023 dans la région Asie-Pacifique. Deux autres projets sont en cours d'exécution : le système de 400 MWh à Blyth, en Australie du Sud, et le système de 124 MWh à SuAo, Taiwan.

De plus, NHOA Energy a été récemment sélectionné comme fournisseur pour un autre projet de stockage d'énergie sur batteries de près de 400 MWh en Asie, dont le début de la construction est prévu pour le deuxième trimestre 2024 et la mise en service à la mi-2025.

"Au sein du Groupe TCC, nous considérons les capacités mondiales de NHOA Energy comme une partie essentielle de notre stratégie pour intégrer des pratiques durables dans tous les aspects de nos opérations. Ce projet de stockage d'énergie sur batteries de plus de 300MWh à HePing est bien plus qu'une amélioration opérationnelle - c'est une déclaration forte de notre dévouement à l'énergie renouvelable et un témoignage de notre rôle dans le voyage ambitieux de Taiwan vers la neutralité carbone d'ici 2050", a commenté Nelson Chang, Président du Groupe TCC.