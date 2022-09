NHOA : du nouveau !

(Boursier.com) — Atlante et Misano World Circuit (MWC) pilotent la transition énergétique. Les nouvelles bornes de recharge réalisées par Atlante, société du Groupe NHOA (NHOA.PA), ont été inaugurées ce matin sur le MWC Square. Les six points de recharge quick et rapide seront accessibles au public et disponibles dans les principales applications de services de mobilité électrique.

Avec les pilotes de MotoE Matteo Ferrari (Team Gresini Racing) et Kevin Zannoni (Team Sic58 Squadra Corse), Paolo Simoncelli (Team Sic58 Squadra Corse), père du regretté Marco Simoncelli à qui le circuit est dédié, ont participé à l'inauguration Fabio Righi le Secrétaire d'Etat à l'Industrie, à l'Artisanat, au Commerce et à la Recherche Technologique, le maire de Misano Fabrizio Piccioni, le CEO Stefano Terranova et le directeur commercial Marc-Oliver Rossi d'Atlante et Andrea Albani, avec Luca Colaiacovo Président de Santa Monica SPA et Managing Director du Misano World Circuit.

Cette opération s'inscrit dans la fructueuse collaboration entre le Groupe NHOA et le Misano World Circuit entamée le juin dernier quand Free2move eSolutions (joint-venture entre Groupe NHOA et groupe automobile Stellantis, qui développe la technologie de recharge pour Atlante) avait fourni les dispositifs de recharge rapide du Smart EQ fortwo e-cup, le premier championnat des voitures de tourisme du monde réservé aux voitures électriques. Avec ce nouveau partenariat, des services de recharge seront proposés non seulement aux véhicules qui courent sur le circuit, mais aussi au public.

Atlante va développer le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l'Europe du Sud, 100% intégré au réseau, alimenté par de l'énergie issue de sources renouvelables et soutenu par des systèmes de stockage. La société du Groupe NHOA se propose d'installer 5.000 points de recharge d'ici 2025 et 35.000 d'ici 2030 pour faciliter la transition vers une mobilité plus durable en Italie, en accord avec les objectifs du paquet "Fit for 55" de l'Union européenne.