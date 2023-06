NHOA dévoile sa nouvelle People Strategy et le NHOA Elite Program

(Boursier.com) — A l'occasion de la Journée Mondiale de l'Environnement, le Groupe NHOA a annoncé un changement de rythme pour tous ses employés, à commencer par la nouvelle organisation qui renforce la structure du Groupe, en améliorant encore la valeur de ses 3 business units : NHOA Energy, Atlante et Free2move eSolutions.

Dans le cadre de la nouvelle organisation, le rôle principal du Groupe sera de préserver les valeurs et la culture d'entreprise qui ont historiquement inspiré sa mission et sa vision depuis l'arrivée, il y a exactement 10 ans, du cofondateur et CEO du Groupe, Carlalberto Guglielminotti.

Le Groupe NHOA continue toujours, avec un engagement croissant, sa lutte contre le changement climatique en soutenant la transition énergétique vers l'énergie propre et la mobilité durable, dans le but d'être un leader technologique mondial et de façonner un avenir durable pour les générations futures.

Le Groupe NHOA a annoncé, ce 5 juin, sa nouvelle People Strategy, afin de stimuler son adoption par les entreprises qui souhaitent placer leurs personnes au centre de la stratégie. Au coeur de la nouvelle People Strategy se trouve le NHOA Elite Program, un programme innovant qui permettra à tous les employés du Groupe NHOA de devenir des leaders d'élite dans leurs domaines respectifs en leur offrant une formation et un soutien auprès d'experts internationaux de haut niveau pour l'équilibre physique et mental et l'optimisation de la performance. L'objectif du NHOA Elite Program est de développer une culture d'excellence mais aussi d'harmonie et d'équilibre au sein de chaque entreprise du Groupe.

Ce programme est sous la direction technique et la coordination d'Alessandro Serra.

Le programme s'articule autour de trois piliers : le bien-être physique, le bien-être mental et l'optimisation de la performance ; pour agir sur chacun de ces piliers, le Groupe NHOA a sélectionné des professionnels d'excellence au niveau mondial.

Le NHOA Elite Program durera 3 ans, jusqu'en 2026.

La nouvelle People Strategy, qui combine désormais le NHOA Elite Program avec le FamilyWorking lancé en 2020, sera la nouvelle base sur laquelle le Groupe NHOA construira sa croissance vers les objectifs au 2025 et 2030 du Masterplan10x.