NHOA : Croissance multipliée par 10 dans des conditions de marché exceptionnelles

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires et autres revenus de NHOA s'élèvent à 82,2 millions d'euros, soit 10 fois plus que le premier semestre 2021. L'augmentation est principalement due aux chiffres d'affaires et autres revenus de 73 millions d'euros réalisées par la Global Business Line Energy Storage, qui a vu ses ventes multipliées par plus de 30 d'une année sur l'autre malgré une situation mondiale de plus en plus complexe. En ce qui concerne l'e-Mobility, bien que confrontée à une chaîne d'approvisionnement perturbée, elle a doublé ses ventes d'une année sur l'autre, tout en gardant un taux de conversion stable par rapport aux ventes de véhicules électriques de Stellantis à 17%. La marge brute de 12,5% provient de la composition des revenus et est partiellement affectée par le niveau limité des chiffres d'affaires enregistrés par la Global Business Line e-Mobility par rapport à la composition des revenus.

Compte tenu de la forte croissance pendant le premier semestre, de la forte visibilité en termes de comptabilisation de chiffres d'affaires pour le deuxième semestre et avec des hypothèses actualisées en termes de contexte géopolitique et de perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, NHOA prévoit désormais un chiffre d'affaires 2022 entre 140 et 160 millions d'euros (comparé au 100-150 millions d'euros précédent).

Les Charges du personnel ont atteint 11,6 millions d'euros contre 5,7 millions d'euros au premier semestre 2021, en accord avec l'augmentation des effectifs qui ont plus que doublé sur la période. Au 30 juin 2022, NHOA comptait 359 employés, de 31 nationalités différentes. Le renforcement des effectifs est en accord avec la feuille de route de NHOA suivant le Masterplan10x et principalement consacré à la réalisation de projets de stockage aux États-Unis et en Asie Pacifique, la consolidation de la structure e-Mobility et son expansion commerciale en Europe et aux États-Unis, ainsi que la montée en puissance d'Atlante.

Les Investissements en R&D s'élèvent à 5,3 millions d'euros, multipliés par plus de 3 par rapport au premier semestre 2021, confirmant ainsi le fort engagement de NHOA en R&D et dans l'innovation.

Les autres Charges d'exploitation ont augmenté à 3,9 millions d'euros, contre 1,6 millions d'euros au premier semestre 2021, ce qui s'explique par une croissance organique de l'entreprise à ce moment précis.

L'EBITDA comprenant les revenus non récurrents s'inscrit en perte de 5,3 millions d'euros, contre une perte de 5,5 millions d'euros au premier semestre 2021, en raison du résultat à l'équilibre anticipé atteint par la Global Business Line Energy Storage en avance sur les attentes du Masterplan10x, tout en étant impacté par la mise en place de la plateforme d'investissement d'Atlante et par les coûts encourus au niveau corporate .

Concernant la mise à jour de la guidance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 décrite ci-dessus, et à la lumière du résultat opérationnel à l'équilibre EBITDA déjà atteint par la Global Business Line Energy Storage, NHOA prévoit d'atteindre l'équilibre EBITDA en 2022 pour l'intégralité du périmètre Masterplan10x (c'est-à-dire au niveau de la Global Business Line Energy Storage et de la Global Business Line e-Mobility) dans le scénario haut de la fourchette de guidance, soit 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. En ce qui concerne le scénario bas de la fourchette de guidance, soit 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, la possibilité d'atteindre un EBITDA à l'équilibre reste quand même soumise à de nombreuses variables, dont la composition du chiffre d'affaires et de projets, avec les implications associées en termes de comptabilisation des marges.

L'EBIT et le Résultat Net Groupe au 30 juin 2022 s'élèvent respectivement à -8,7 millions d'euros et -11,1 millions d'euros, contre -15,8 millions d'euros et -15,9 millions d'euros au premier semestre 2021. La différence entre EBIT et EBIT hors éléments non récurrents est marginale, puisque pendant H1 2022 il n'y a pas eu des transactions extraordinaires.

La Position Financière Nette au 30 juin 2022 s'établit à 69,1 millions d'euros, contre 74,3 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Global Business Line Energy Storage

La Global Business Line Energy Storage, qui représente l'héritage technologique et le pilier du Groupe, atteint EBITDA à l'équilibre au H1 2022, avec 1.8 millions d'euros d'EBITDA réalisé sur 72.7 millions d'euros de chiffre d'affaires, malgré une situation mondiale de plus en plus complexe.

Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires et autres revenus ont été multipliés par 30 d'une année sur l'autre, conformément aux attentes et au niveau du carnet de commandes sécurisé au FY 2021, ce qui montre la capacité de NHOA à exécuter et à convertir le pipeline en carnet de commandes et le carnet de commandes en chiffre d'affaires tout en générant un EBITDA. Energy Storage s'est focalisé sur la réalisation de nombreux projets remportés, entre autres celui en Australie, avec un projet phare de stockage de batterie de 200MWh, et ceux à Taïwan, pour l'approvisionnement de plus de 400MWh.

Le Carnet de commandes représente 143 millions d'euros, soit une baisse de 26% par rapport au FY 2021 principalement du fait de la part importante du carnet de commandes convertie en chiffre d'affaires au cours du H1 2022. Le carnet de commandes est représenté par 751MWh aux États-Unis, en Asie Pacifique, en Europe et en Amérique du Sud. Au premier semestre 2022, NHOA Energy a remporté l'adjudication d'un système de stockage d'énergie clé en main de 30MWh pour ENGIE Energía Peru à Chilca et un ajout de capacité de 32MWh aux premiers systèmes installés dans les sites de TCC HePing et SuAo. En 2022, NHOA Energy a également mis en service avec succès un système de stockage de 10MWh dans le Massachusetts (États-Unis) pour Kearsage Energy et, après la mise en service, a obtenu deux autres systèmes pour une capacité totale de 12MWh.

Dès la publication des résultats du H1 2022, NHOA ne divulguera plus les informations relatives aux contrats sécurisés. En fait, les contrats sécurisés étaient représentés exclusivement par l'appel d'offres remporté à Guam par ENGIE, ancien actionnaire majoritaire de NHOA, cette dernière agissante en tant que prestataire technologique exclusif. Comme indiqué dans la Mise à jour commerciale et opérationnelle T2 du 14 juillet 2022, NHOA a été informée qu'ENGIE avait prévenu la Guam Power Authority du fait que les prix de 2019 n'étaient plus valables dans les conditions actuelles du marché. Suite à cette notification, le 21 juillet 2022, NHOA a été informée par ENGIE que la Guam Power Authority avait également notifié ENGIE de sa décision d'annuler l'appel d'offres. En conséquence, à ce jour, la valeur des contrats sécurisés est nulle et, à compter de la publication des résultats du H1 2022, NHOA ne divulguera plus d'informations relatives à cet indicateur de performance.

Le Pipeline du Global Business Line Energy Storage est en hausse de 35% comparé au 31 décembre 2021, atteignant plus d'1 milliard d'euros, grâce à l'accélération rapide du marché que nous avons connue en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine. NHOA est présélectionné dans 5 projets dans l'objectif d'en convertir au moins un dans les 3 à 6 prochains mois.

Même avec une marge brute de 9,3% affectée par les coûts de démarrage liés à une toute nouvelle taille de projets en cours de réalisation et à l'expansion dans de nouvelles zones géographiques, la Global Business Line Energy Storage a non seulement atteint avec succès l'équilibre EBITDA, mais a également réalisé 1,8 millions d'euros d'EBITDA positif tout en continuant à investir dans son expansion géographique, ainsi que dans l'acquisition de talents.

En juin 2022, le centre d'ingénierie mondial NHOA à Milan a reçu la visite du Premier ministre d'Australie-Occidentale McGowan et de son personnel en vue de leur montrer l'expansion rapide de NHOA à Perth et la manière dont NHOA soutiendra le gouvernement d'Australie-Occidentale dans son engagement vers la transition énergétique afin de favoriser le développement de l'expertise de pointe, des technologies et la propriété intellectuelle dans la région. NHOA Energy Graduate Program a été lancé le 1er avril et a permis de recruter avec succès 10 nouveaux jeunes talents rejoignant NHOA et apprenant auprès d'experts du domaine et de la haute direction.

EBIT hors non récurrents est positif pour 0,1 millions d'euros, et le résultat net est -2,1 millions d'euros.

Global Business Line e-Mobility

Free2move eSolutions, la Global Business Line du groupe NHOA dédiée à l'e-mobility en joint-venture avec Stellantis, est pleinement opérationnelle depuis mai 2021. La Global Business Line e-Mobility a dû faire face à une chaîne d'approvisionnement globalement perturbée, les délais de livraison des composants critiques ayant instantanément augmenté.

Malgré cela, le chiffre d'affaires et autres revenus d'e-Mobility ont doublé pour atteindre 9,1 millions d'euros d'une année sur l'autre, tout en maintenant un taux de conversion stable de 17% par rapport aux ventes de véhicules électriques Stellantis dans le secteur B2C en Europe. La marge brute de la période à 37,7% s'explique également par la composition des revenus et la présence de revenus non récurrents.

L'EBITDA est affecté par le montant limité des chiffres d'affaires enregistrés au cours du H1 2022, tandis que Free2move eSolutions a poursuivi son expansion sur les marchés européen et nord-américain, étant le fournisseur Stellantis de services et de produits d'e-mobility pour la région et pour l'investissement dans le développement de son empreinte industrielle et sa capacité de production. Free2move eSolution a également sécurisé le stock des composants critiques, assurant des flux réguliers à partir de la fin du troisième trimestre et des capacités de production afin d'être prêt à faire face à l'augmentation de la demande attendue à partir du quatrième trimestre 2022.

Free2move eSolutions a également rejoint le réseau AVERE, European Association for Electromobility qui promeut la mobilité électrique et les transports durables. AVERE est une plate-forme qui comprend des ONG, des centres de recherche et des entreprises pour un dialogue continu entre toutes les parties prenantes afin de rendre possible l'objectif européen de mobilité zéro émission.

Free2move eSolutions a participé, avec Atlante, à la 35e édition d'EVS35 2022, à l'International Electric Vehicle Symposium & Exhibition qui s'est tenu à Oslo en juin 2022, et à d'autres salons importants tels qu'Autopromotec 2022.

EBIT hors non récurrents s'élève à -2 millions d'euros et le Résultat Net s'élève respectivement à -2,1 millions d'euros.

La direction commente : "Les ventes du premier semestre au niveau du groupe ont atteint 82.2 millions d'euros, soit une croissance multipliée par 10 d'une année sur l'autre et représentant 2.5 fois le chiffre d'affaires de l'année 2021, avec une croissance record dans toutes les Global Business Line :

dans l'Energy Storage, qui représente l'héritage technologique du groupe, nous avons atteint EBITDA à l'équilibre, avec des ventes en croissance de plus de 30 fois d'une année sur l'autre pour arriver à 73 millions d'euros. La croissance du chiffre d'affaires est conforme au carnet de commandes sécurisé au quatrième trimestre de l'année dernière, et nous sommes très fiers d'avoir atteint EBITDA à l'équilibre au premier semestre 2022. NHOA Energy a réussi à atteindre ce résultat extraordinaire grâce à son attention sur la réalisation, son empreinte industrielle construite au cours des 7 dernières années, et le travail extraordinaire effectué par son équipe de développement commercial qui, après une prise de commandes de plus de 200 millions d'euros au cours des 12 derniers mois a continué à travailler sans relâche dans 4 continents, augmentant notre pipeline qui, en matière de stockage uniquement, s'élève à plus de 1 milliard d'euros.

dans l'e-Mobility, nous avons dû faire face à une chaîne d'approvisionnement globalement perturbée, avec des dates de livraison de composants critiques changeant du jour au lendemain. Malgré cette situation difficile, nous avons réussi à doubler notre chiffre d'affaires, tout en maintenant un taux de conversion stable par rapport aux ventes de véhicules électriques de Stellantis, qui ont entraîné le marché européen des véhicules électriques. Les résultats que nous avons obtenus, avec une concentration sans faille sur la rentabilité et le soutien de Stellantis et de TCC, représentent notre résilience et confirment le potentiel de croissance parallèlement aux ventes de véhicules électriques en Europe et en Amérique du Nord.

Atlante, notre Global Business Line dédiée à l'infrastructures de recharge rapide de véhicules électriques que nous avons lancée il y a un an et dont le déploiement a débuté en novembre 2021, a déjà montré sa capacité à accélérer ses objectifs pour 2025 : des sites emblématiques sont déjà en construction, des stations-service avec IP, API Group, le plus grand fournisseur de services de distribution de carburant et de mobilité en Italie, des e-Mobility Hubs avec la municipalité de Padoue et le plus grand aéroport d'Italie. Atlante peut désormais compter sur un total de plus de 900 points de recharge en ligne et en construction à ce jour en Europe du Sud et un pipeline de près de 1.500 nouveaux sites.

L'équipe NHOA compte aujourd'hui plus de 350 personnes extraordinaires, une équipe d'excellence en développement sans cesse de 31 nationalités différentes, gérant de projets à grande échelle sur 4 continents, preuve de son fort objectif focalisé sur la réalisation. Une réalisation qui, associée à notre technologie exceptionnelle et évidemment au soutien de nos stakeholders cruciales, TCC et Stellantis, marque la compétitivité de NHOA sur les marchés mondiaux avec nos résultats historiques du premier semestre".