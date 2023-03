NHOA : Carnet de commandes et ordres d'achat d'environ 360 ME

(Boursier.com) — NHOA (anciennement Engie EPS) a atteint avec succès les prévisions révisées à la hausse pour 2022, donnant une visibilité totale sur la croissance de 2023.

Au 31 décembre 2022, le Chiffre d'affaires et autres revenus s'élèvent à 165,7 millions d'euros, en hausse de 448% par rapport à 20212.

L'augmentation du Chiffre d'affaires et autres revenus est principalement due aux 153,6 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés par la GBL Energy Storage et sont surtout liés :

-au projet de stockage de 200MWh à Kwinana en Australie avec Synergy, qui à la fin de 2022 approchait de sa phase de mise en service;

-au projet de 107MWh à Yingde en Chine, dont les principaux composants, y compris les batteries, ont été livrés et dont l'installation est en cours;

-au premier système de stockage à HePing, Taïwan, et son immédiate extension, pour un totale de 33MWh, aujourd'hui en service;

-aux activités d'ingénierie et de production pour le deuxième plus grand système de stockage à HePing, Taïwan, actuellement en cours d'installation et sur le point d'être mis en service (311 MWh);

-à quatre projets aux Amériques pour une capacité totale de 78,8MWh;

-au portefeuille de projets Fast Reserve en Italie, tous proches de la mise en service.

La GBL eMobility contribue pour 11,4 millions d'euros au chiffre d'affaires consolidé et l'EV Fastcharging Infrastructure a enregistré son premier chiffre d'affaires, pour 0,6 million d'euros.

La Marge brute de 9,1%, incluant les éléments non-récurrents, est principalement due à la composition du chiffre d'affaires, où l'activité de contrats clés en main de la GBL Energy Storage pèse plus lourd que les GBL de fabrication et d'infrastructure à forte intensité capitalistique. Toutefois, en 2022, la marge de la GBL Energy Storage a été affectée par une contribution inhabituelle de travaux de génie civil et d'activités d'interconnexion à plus faible marge, qui ne devrait pas se reproduire à l'avenir.

Le Carnet de commandes s'élève à 301 millions d'euros, représenté par 1.384 MWh en Australie, à Taïwan, en Chine, en Amérique latine, aux États-Unis et en Europe, soit une augmentation de 56% par rapport au Carnet de commandes communiqué lors des résultats de l'exercice 2021.

Le Pipeline de la GBL Energy Storage atteint 1.043 millions d'euros, soit +36% par rapport au pipeline annoncé lors des résultats de l'exercice 2021. Compte tenu de la prise de commandes de plus de 200 millions d'euros confirmée à la fin de la période, cela équivaut à un taux de conversion de 32% sur 2022 et à une augmentation du carnet de commandes de 56% sur une année glissante, malgré le changement de cap dans la génération de revenus.

Les Charges du personnel ont atteint 30,6 millions d'euros et ont plus que doublé comparés aux 14,7 millions d'euros en 2021, en conformité avec l'augmentation des effectifs. Au 31 décembre 2022, le Groupe NHOA compte 451 employés (de 31 nationalités différentes) contre 236 à la fin de l'exercice 2021. Le renforcement des effectifs est principalement dû à la montée en puissance de la GBL EV Fastcharging Infrastructure dans quatre pays et à la croissance au niveau global de la GBL Energy Storage, ce qui est en ligne avec la feuille de route du Groupe NHOA et le Masterplan10x.

Les Investissements en capital ont augmenté pour atteindre 42,5 millions d'euros, en grande partie constitués d'investissements dans l'EV Fastcharing Infrastructure.

Les Investissements en 'R&D' s'élèvent à 6,9 millions d'euros et représentent 4% du Chiffre d'affaires consolidé.

Les autres Charges d'exploitation ont augmenté de 285%, s'élevant à 17,4 millions d'euros, contre 4,5 millions d'euros en 2021, traduisant une croissance organique principalement due au cycle complet des filiales Energy Storage en Amérique et en Australie, à la première année complète d'activité de la structure européenne de la GBL eMobility, à son expansion aux Etats-Unis et à la croissance de l'activité EV Fastcharging Infrastructure au cours de sa première année complète d'activité. En outre, la GBL eMobility a également été affectée par des coûts de 'R&D' liés aux processus de découverte, de test et de développement de nouveaux produits, principalement dans les applications Numériques et non capitalisées.

L'EBITDA, y compris les revenus non-récurrents, représente une perte de 32,9 millions d'euros en 2022, contre une perte de 13,2 millions d'euros en 2021, en raison de l'augmentation des charges d'exploitation et de personnel, principalement dû à un effet naturel des investissements que NHOA a réalisés sur la nouvelle GBL EV Fastcharging Infrastructure, une activité à forte intensité de capital dont les bénéfices devraient contribuer au résultat net dans les prochaines années, et à la réorganisation de la GBL eMobility; en effet, la GBL Energy Storage, a clôturé l'exercice 2022 avec un EBITDA positif qui a dépassé 2 millions d'euros.

Les dépenses non-récurrentes et le Plan d'Intéressement représentent respectivement 2,8 millions d'euros et 1,6 million d'euros ; les premières sont principalement dues à l'ouverture des nouvelles entités juridiques et à la réorganisation du Groupe, tandis que le second est dû au lancement d'un nouveau plan d'intéressement à long terme approuvé par le Conseil d'administration.

L'EBIT et le Résultat Net au 31 décembre 2022 s'élèvent respectivement à -50,4 millions d'euros et -52,2 millions d'euros, contre, respectivement, -27,9 millions d'euros et -28,4 millions d'euros l'année précédente.

La Position Financière Nette s'élève à 4,2 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 74,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, reflétant principalement l'investissement du Groupe dans la GBL EV Fastcharging Infrastructure et le fonds de roulement consommé par la GBL Energy Storage. La Société étudie attentivement ses options de financement afin de soutenir la montée en puissance accélérée des investissements dans la GBL EV Fastcharging Infrastructure.

Retraitement pour l'exercice 2021

Suite à des contrôles de haut niveau sur certains accords de bill and hold exécutés par Free2move eSolutions, à la fin du mois d'octobre 2022, Free2move eSolutions a pris conscience d'irrégularités comptables potentielles dans ses comptes. NHOA et Stellantis, en tant qu'actionnaires de Free2move eSolutions, ont rapidement lancé un audit financier et engagé des experts indépendants afin de mener une enquête interne. L'analyse menée a mis en évidence certaines irrégularités liées à la comptabilisation des revenus par la GBL e-Mobility pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et au cours des neuf premiers mois de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Ces irrégularités ont entraîné une surévaluation des revenus dans les résultats financiers publiés par NHOA au cours de cette période.

En conséquence, NHOA a procédé à un retraitement de ses états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Une enquête interne sur les responsabilités de ces erreurs comptables par Free2move eSolutions est en cours avec le soutien d'experts indépendants spécialement désignés. Parallèlement à cette enquête, NHOA met en place de nouveaux contrôles et procédures internes pour renforcer ses fonctions d'audit et de contrôle internes, comme la nomination du nouveau Group Head of Internal Audit. Les procédures d'audit et de contrôle internes seront encore renforcées à la suite des résultats de l'enquête interne.