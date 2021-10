NHOA : carnet de commandes en vive progression

(Boursier.com) — NHOA (ex-Engie EPS) s'est vu attribuer un nouveau projet de stockage de batterie de 200MWh en Australie et que le contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) entre NHOA et la contrepartie a été signé le 1er octobre 2021. La construction de ce nouveau projet attribué qui débute dès à présent, s'achèvera avant la fin de l'année 2022, et emploiera une centaine de personnes dans sa phase la plus active.

En conséquence de ce dernier développement et des autres contrats signés au cours du 3ème trimestre 2021, le carnet de commandes de NHOA s'élève à 121 millions d'euros, soit une hausse de 170%, alors que le carnet de commandes et les contrats sécurisés s'élèvent à 225 millions d'euros - une augmentation de 51%. Cela correspond à 924MWh de projets de stockage permanents en cours de développement aux États-Unis, en Europe, en Afrique et en Asie-Pacifique, représentant une augmentation de 28%, par comparaison au montant du carnet de commandes et des contrats sécurisés présenté dans le communiqué de presse 'Résultats préliminaires de NHOA au premier semestre 2021' publié le 15 septembre.

D'ici le 31 octobre 2021, les 'Mises à jour commerciales et opérationnelles du 3ème trimestre' comprenant les indicateurs de performance annoncés avec le Masterplan10x et les Ambitions Stratégiques du 23 juillet 2021 seront publiés. Les détails du nouveau projet attribué seront communiqués en temps utile dans un communiqué de presse consacré à ce sujet et lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.