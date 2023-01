NHOA : beau finish ?

(Boursier.com) — NHOA annonce qu'en décembre 2022, NHOA Energy a remporté des contrats pour plus de 620 MWh en Amérique du Nord, Australie et Asie, "dépassant largement les attentes communiquées dans la mise à jour commerciale publiée le 1er décembre 2022". Tout en reconfirmant la guidance de chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2022 légèrement supérieur à 160 millions d'euros, en raison des contrats récemment remportés, le carnet de commandes de NHOA Energy à la fin de l'année devrait se situer entre 280 et 290 millions. Environ 1.400 MWh sont en exécution, avec six projets en phase de mise en service ou de pré-mise en service.

Les détails sur les projets nouvellement remportés seront divulgués "en temps utile" avec des communiqués spécifiques et lors de la conférence investisseurs sur la mise à jour commerciale et opérationnelle T4 2022 prévue le 31 janvier.