NHOA : augmentation de capital de 250 millions d'euros approuvée

L 'assemblée générale mixte de NHOA s'est tenue aujourd'hui à Paris. L'AG a approuvé la résolution autorisant le conseil d'administration à mettre en oeuvre une augmentation de capital de 250 millions d'euros avec droit préférentiel de souscription. Comme indiqué dans le communiqué de presse du 1er mai 2023, NHOA a proposé à ses actionnaires deux possibilités de financement : l'émission d'une obligation convertible 'verte' ou une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription de 250 millions d'euros. Tel qu'indiqué dans le communiqué de presse, TCC s'est abstenu de voter sur la résolution numéro 22 relative à l'obligation convertible 'verte', mettant ainsi entre les mains des actionnaires minoritaires la décision de poursuivre ou non cette voie. Cette résolution a été rejetée et, par conséquent, la Société mettra en oeuvre la résolution 21, relative à l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, qui a été approuvée, avec le vote de TCC.

TCC souscrira à au moins 75% de cette augmentation de capital, afin de garantir la réalisation de l'opération, avec un produit total reçu par NHOA qui ne soit pas inférieur à 250 ME. L'augmentation de capital sera lancée "dès que cela sera techniquement possible", ajoute le groupe. Le produit de l'augmentation de capital sera consacré au financement de la croissance, multipliée par 10, de NHOA Energy et au déploiement accéléré d'Atlante, qui a déjà atteint plus de 50% des objectifs 2025.

La cotation de NHOA sur le marché réglementé d'Euronext à Paris a été suspendue ce matin, dans l'attente de la publication des résultats de l'assemblée générale. Elle reprendra demain matin.