NHOA : Atlante reçoit un financement européen de 23 ME pour installer plus de 1400 points de recharge rapides et ultra-rapides pour véhicules électriques

(Boursier.com) — Atlante , la Société du Groupe NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) dédiée à l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, a été sélectionnée pour une subvention de 22,7 millions d'euros par l'Union Européenne (UE) dans le cadre du CEF Transport (MIE - Mécanisme pour l'interconnexion en Europe), le programme de financement qui vise à soutenir les réseaux de transports européens.

Dans le cadre de la deuxième date limite de l'appel à propositions AFIF (Alternative Fuels Infrastructure Facility - infrastructure pour carburants alternatifs), terminé le 7 juin 2022, 24 projets ont été sélectionnés. La sélection a été approuvée par les États membres de l'UE le 12 septembre 2022 et l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) a commencé la préparation des conventions de subvention avec les bénéficiaires des projets, Atlante inclus.

Avec le cycle actuel de l'AFIF, l'UE apportera un soutien financier total de 292,5 millions d'euros à 24 projets différents partout dans l'Europe, de l'installation de stations de recharge pour véhicules électriques au déploiement de stations de ravitaillement en hydrogène et à l'électrification des services d'assistance en escale dans les aéroports. Atlante avait soumis et a remporté deux projets pour l'installation globale de 215 stations de recharge rapide pour véhicules électriques, dont 70 situées en Italie, 55 en France, 55 en Espagne et 35 au Portugal, couvrant ainsi les quatre pays du périmètre géographique d'Atlante.

Atlante croit fermement que dans un contexte où le transport routier contribue à 70% des émissions de l'UE et où l'UE elle-même vise à les réduire de 90% d'ici 2050, il est urgent de favoriser la transition vers des carburants alternatifs à faible teneur en carbone. En particulier, la création d'un réseau de recharge rapide et ultra-rapide partout est essentielle pour permettre aux conducteurs de véhicules électriques de recharger leurs véhicules en quelques minutes et non pas en quelques heures, en éliminant l'anxiété de recharge et en permettant aux véhicules électriques d'être rechargés aussi facilement qu'un arrêt pour faire le plein pour les moteurs à combustibles fossiles.

Le financement de l'UE permettra à Atlante d'accélérer ses plans de déploiement, en offrant des options concrètes aux conducteurs de véhicules électriques existants et potentiels. Les 215 stations de recharge rapide pour véhicules électriques incluses dans les projets comprendront plus de 700 chargeurs rapides, correspondant à plus de 1400 places de stationnement électrifiées avec des dispositifs rapides et ultra-rapides (points de recharge).

Les stations de recharge rapide seront situées le long du réseau routier transeuropéen de transport (TEN-T), dans des parkings sûrs et sécurisés et dans des noeuds urbains. Toutes les stations seront alimentées 100% par énergie renouvelable et seront toutes modulaires et conçues avec ou prêtes pour le stockage de batteries sur site, pour gérer les heures de pointe de charge, et pour la production d'énergie solaire sur site ou hors site. Une fois entièrement développés, tous les 1400 points de recharge rapides et ultra-rapides seront entièrement intégrés aux réseaux nationaux, créant ainsi l'un des plus grands Virtual Power Plant au monde. La plate-forme technologique sous-jacente est développée en collaboration avec Free2move eSolutions, la joint-venture entre le Groupe NHOA et Stellantis, qui est le fournisseur technologique préféré d'Atlante.

Toutes les stations de recharge rapide pour véhicules électriques Atlante seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à tous les véhicules électriques et compatibles avec toutes les normes de recharge et prestataires de services de mobilité électrique.

"Atlante et l'ensemble du Groupe NHOA encouragent et poussent la transition mondiale vers une énergie propre et une mobilité plus durable depuis ses premiers jours. La sélection de nos deux projets par l'UE est une reconnaissance importante du fait que nous allons dans la bonne direction et que l'Europe et le monde entier doivent être non seulement rapide, mais ultra-rapide sur la voie vers la mobilité électrique ! Je suis profondément honoré de la reconnaissance du rôle qu'Atlante et l'ensemble du Groupe NHOA peuvent jouer dans cette bataille importante et nous sommes prêts à relever le défi et à laisser un monde aux générations futures meilleur que nous l'avons trouvé, un chargeur rapide à la fois. Je profite de l'occasion pour féliciter mon équipe pour le travail et l'engagement et pour remercier toutes les autorités nationales qui ont soutenu la proposition de projets", a commenté Stefano Terranova, CEO d'Atlante.