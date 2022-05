NHOA : Atlante pour la mobilité électrique à Milan

(Boursier.com) — Atlante , société du Groupe NHOA (anciennement Engie EPS) dédiée à l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, annonce l'attribution de l'appel d'offres de la municipalité de Buccinasco pour l'installation et la gestion de stations de recharge dans différents quartiers de la ville. Est en effet terminé ces derniers jours l'appel d'offres de la municipalité de la ville métropolitaine de Milan pour l'installation et la gestion de 46 points de recharge dans 10 quartiers de la ville, auquel ont participé trois entreprises du secteur et qui a vu Atlante vainqueur.

Une fois obtenues toutes validations administratives, Atlante commencera l'installation de 38 points de recharge rapide et 8 de recharge quick, pour un total de 46 places de stationnement électrifiés exclusivement avec énergie renouvelable et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Tous les points de recharge seront utilisables par tous les véhicules électriques et compatibles avec tout standard de recharge et prestataire de services de mobilité électrique.

Atlante, qui développe le plus grand réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l'Europe du Sud, 100% intégré au réseau, alimenté par de l'énergie issue de sources renouvelables et soutenu par des systèmes de stockage, est déjà active dans la région métropolitaine milanaise, où avec Free To X mettra en place 25 points de recharge dans les aéroports de Milan Linate et Malpensa, et qui en Italie a déjà plus de 800 points de recharge en ligne et en construction.

L'attribution de l'appel d'offres de Buccinasco représente "une nouvelle étape positive pour Atlante pour favoriser le développement de la mobilité électrique en Lombardie, la région italienne avec le taux de pénétration de véhicules électriques plus élevé".