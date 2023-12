NHOA : Atlante inaugure sa nouvelle station de recharge rapide à CityLife

(Boursier.com) — Atlante , société du Groupe NHOA dédiée à l'infrastructure de charge rapide et ultra-rapide des véhicules électriques, inaugure ce 11 décembre la première station de recharge rapide pour véhicules électriques de CityLife. La station est équipée de 4 points de recharge rapide et il est prévu une extension ultérieure à 12 nouveaux points de recharge rapide et ultra-rapide, dès l'obtention des autorisations administratives nécessaires. La station de recharge sera co-brandée avec BMW et MINI et immédiatement localisable, à la fois via les principales applications de service pour la mobilité électrique et les applications dédiées aux clients de BMW Group, avec lesquelles il est possible d'accéder au tarif forfaitaire Active.

La station de recharge s'inscrit dans le cadre d'une collaboration plus large avec CityLife. Atlante sera en charge de l'installation d'un système photovoltaïque qui couvrira le nouveau centre de padel de CityLife, l'Atlante Arena, le bâtiment ultramoderne conçu par Novembre Studio, avec une forte emphase sur l'efficacité et la durabilité. L'énergie solaire produite par le système photovoltaïque alimentera l'Atlante Arena en énergie sans émission de carbone, marquant ainsi le premier pas vers la création d'une véritable "communauté énergétique" au sein de CityLife, intégrée avec des systèmes de stockage d'énergie, dans le but de décarboniser l'ensemble du complexe, y compris les stations de recharge et les installations adjacentes.

La station de recharge sera disponible 24h/24, 7j/7, ouverte à tous les véhicules électriques et compatible avec toutes les normes et tous les fournisseurs de services de mobilité électrique.

Le projet CityLife a vu le jour en 2004 et représente l'une des zones de développement urbain les plus importantes d'Europe, au premier rang mondial en termes d'habitabilité et de qualité architecturale et environnementale. CityLife est une zone de plus de 360.000 m2, dont 178.000 sont des parcs publics, comprenant des résidences et des espaces commerciaux, ainsi que les trois tours de bureaux conçues par Zaha Hadid, Arata Isozaki et Daniel Libeskind, qui constituent désormais un point de repère reconnaissable dans l'horizon milanais.