NHOA : Atlante finalise la clôture de l'acquisition du réseau de recharge électriques Ressolar

(Boursier.com) — Atlante , la société du Groupe NHOA (anciennement Engie EPS), dédiée à l'infrastructure de charge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, annonce la clôture de l'acquisition en Italie de l'ensemble du spin-off e-mobilité de Ressolar S.r.l. (Ressolar). Cette clôture fait suite à la signature annoncée le 26 janvier 2023.

Ressolar est une entreprise italienne d'excellence avec 60 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie. Elle est active dans les systèmes d'énergie propre depuis 2006, et a également développé récemment un réseau de stations de charge pour véhicules électriques.

Cette acquisition fournit à Atlante de points de charge supplémentaires en Lombardie, en Vénétie et en Emilie-Romagne, à proximité de l'autoroute A4, qui relie Turin à Venise et constitue un axe logistique essentiel dans le nord de l'Italie. Cette expansion représente une étape importante pour l'e-mobilité dans ces régions, car Atlante vise à convertir le réseau acquis en charge rapide et ultra-rapide, faisant ainsi progresser le développement de son réseau.

Comme annoncé précédemment, Atlante et Ressolar continueront également à collaborer pour identifier d'autres sites en vue d'une nouvelle expansion du réseau Atlante.