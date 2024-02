NHOA : Atlante et REN vont développer au Portugal 5 projets utilisant la solution de connexion Speed-E

(Boursier.com) — Atlante , la société du groupe NHOA dédiée aux infrastructures de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques (VE), et REN (Redes Energéticas Nacionais), l'opérateur du réseau d'électricité et de gaz naturel Portugais, annoncent la signature d'un protocole d'entente. Cet accord porte sur le développement au Portugal de 5 projets utilisant la solution de connexion au réseau Speed-E, développée et brevetée par REN, dans des stations de recharge rapide Atlante.

Speed-E est une solution innovante qui permet la recharge de véhicules électriques par une connexion directe au réseau de transmission électrique, c'est-à-dire aux lignes de transmission à très haute tension. La solution permet l'alimentation simultanée de plusieurs chargeurs rapides et/ou ultra-rapides, et son architecture modulaire permet également la personnalisation et la montée en charge progressive des projets, pour répondre aux besoins en puissance des utilisateurs de VE dans un contexte d'adoption des VE en forte croissance.

Le partenariat entre REN et Atlante est une première mondiale. Il marque l'avènement des toutes premières stations de recharge rapide pour VE au monde alimentées directement par des lignes de transmission à Très Haute Tension. Il témoigne de la volonté d'Atlante de déployer les solutions technologiques les plus avancées pour offrir aux conducteurs de VE une expérience de recharge sans compromis, tout en atténuant la demande de puissance au niveau mondial.