NHOA : Atlante déploie 87 bornes sur quatre aires du réseau VINCI Autoroutes

(Boursier.com) — Vinci Autoroutes poursuit le déploiement continu de stations de recharge électrique sur son réseau. Quatre nouvelles stations de recharge ultra-rapide vont ainsi être déployées et gérées par la filiale de NHOA, Atlante, sur les aires de Chavanon (A89, en Corrèze), Marguerittes Sud (A9, Gard), Meillac et Saint-Léger Ouest (A10, respectivement en Gironde et en Charente-Maritime).

Au total, ce sont 87 bornes de recharge ultra-rapides d'une puissance maximale de 150kW par point qui vont ainsi être déployées. Réparties sur ces quatre aires de services, les points de charge seront à la disposition des électromobilistes empruntant le réseau VINCI Autoroutes pour recharger jusqu'à 300 km d'autonomie en 20 minutes. Chaque station disposera également de bornes 50kW et de connecteurs CHAdeMO et type 2 afin de compléter le dispositif et de recharger tous les modèles de véhicules électriques actuellement en circulation.