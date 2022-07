NHOA : Atlante décroche à Padoue l'appel d'offre de deux Hubs de recharge de véhicules électriques

(Boursier.com) — Atlante , la société du Groupe NHOA (anciennement Engie EPS) dédiée à l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, annonce l'attribution de l'appel d'offres de la municipalité de Padoue et la signature du contrat relatif pour l'installation de deux 'Hubs' innovants pour le stationnement et la recharge de véhicules électriques, alimentés à 100% par des énergies renouvelables.

Ces deux e-Mobility Hubs compteront un total de 80 places de stationnement électrifiées par une énergie exclusivement renouvelable produite, entre autres, par des auvents avec panneaux solaires qui couvriront 160 places de parking.

Conformément à la vision affichée par la ville de Padoue en matière de mobilité durable, les deux Hubs seront installés à la station terminale de la principale ligne de tramway de la ville afin non seulement d'encourager l'adoption de l'e-mobilité dans la zone métropolitaine, mais aussi de promouvoir l'utilisation des transports publics vers les zones centrales de la ville, réduisant ainsi le trafic automobile.

Une fois terminée, l'installation prévoit l'intégration de l'infrastructure de recharge et les auvents photovoltaïques avec des systèmes de stockage et une technologie d'échange d'énergie (Vehicle-to-Grid). Cette architecture innovante permettra avant tout de stocker et donc d'utiliser au maximum l'énergie solaire produite localement. En outre, elle offrira beaucoup plus de points de recharge ultrarapide que ne le permettraient les seules ressources disponibles du réseau de distribution. Enfin, les technologies innovantes de stockage et d'échange d'énergie qui seront utilisées permettront à Atlante de fournir des services pour la stabilisation du réseau électrique national.