NHOA : Atlante acquiert KLC au Portugal dans la recharge rapide et ultra-rapide

Atlante , la société du Groupe NHOA, anciennement Engie EPS, dédiée à l'infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, annonce aujourd'hui l'acquisition au Portugal d'une participation majoritaire de 60 % dans Kilometer Low Cost S.A., avec la possibilité de porter les 60% acquis initialement à 100 % d'ici 2024.

KLC possède et gère l'un des plus grands réseaux de stations de recharge pour véhicules électriques au Portugal, en particulier s'agissant de recharge rapide. Cette acquisition permettra donc à Atlante de se positionner en tant qu'acteur majeur dans la péninsule ibérique et un pas de plus vers la réalisation de son ambition d'exploiter le plus grande réseau de recharge rapide et ultra-rapide de l'Europe du Sud.

Atlante apportera des capacités techniques, financières et opérationnelles à KLC, avec pour objectif clair d'intégrer pleinement les stations de recharge de KLC dans le réseau Atlante, en termes de gestion de l'énergie, de plateformes numériques, d'identité de marque et de fourniture d'énergie durable.