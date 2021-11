NHOA annonce le lancement et les termes de son augmentation de capital

(Boursier.com) — NHOA (NHOA:PA, anciennement Engie EPS) annonce le lancement et les termes de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant brut d'environ 140 millions d'euros avec Société Générale agissant en qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé aux côtés de Mediobanca agissant en tant que Teneur de Livre Associé.

NHOA entend utiliser le produit net de l'Augmentation de Capital au financement du Masterplan10X ainsi que des ambitions stratégiques du groupe, en particulier :

environ 30 millions d'euros pour financer la feuille de route technologique 2021-2023 et les efforts de 'R&D' nécessaires pour maintenir la position concurrentielle que NHOA a récemment acquise dans le secteur du stockage de l'énergie, en particulier dans la région Asie-Pacifique,

environ 8 millions d'euros pour financer l'expansion dans les régions Amériques et Asie-Pacifique, notamment l'implantation d'équipes de développement et d'exécution et la mise en place de l'infrastructure commerciale nécessaire, et

environ 98 millions d'euros pour le financement en capital du déploiement de la première phase du réseau Atlante, y compris le renforcement de la base industrielle et l'intégration verticale de la chaîne d'approvisionnements de la ligne métier eMobility qui sera nécessaire pour pouvoir répondre à la demande de fastchargers pour Atlante en Europe du Sud.

Principales modalités de l'Augmentation de Capital

L'Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément à la treizième résolution de l'assemblée générale mixte du 2 novembre 2021, et donnera lieu à l'émission de 12.766.860 actions nouvelles au prix de 10,96 euros par Action Nouvelle, représentant un montant brut, prime d'émission incluse de 139.924.785,60 euros.

Les porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 9 Novembre 2021 recevront un droit préférentiel de souscription par action, qui sera détaché le 10 Novembre 2021. Les actions existantes seront ainsi négociées ex-droit à compter du 10 Novembre 2021. Un DPS donne la possibilité à son détenteur de souscrire à titre irréductible une Action Nouvelle. Sur la base du cours de clôture des actions NHOA au 5 novembre 2021 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (i.e. 19,92 euros), la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 15,44 euros et le prix de souscription fait apparaître une décote faciale de 45%.

Les souscriptions à titre réductible seront acceptées mais sont sujettes à réduction en cas de sursouscription. Toutes Actions Nouvelles non souscrites à titre irréductible seront allouées aux détenteurs de DPS ayant soumis des souscriptions additionnelles à titre réductible.