NHOA : annonce le closing de l'acquisition de KLC au Portugal

(Boursier.com) — Atlante , la société du Groupe NHOA (anciennement Engie EPS) annonce la clôture de l'acquisition au Portugal d'une participation majoritaire dans Kilometer Low Cost SA (KLC). Cette annonce de clôture fait suite à la signature des documents d'acquisition, annoncée le 16 décembre 2022.

La transaction porte sur l'acquisition par Atlante de 60% des actions de KLC représentant une contrepartie en capital pour les vendeurs d'environ 4,5 millions d'euros, tout en accordant à Atlante une option d'acquisition et aux actionnaires vendeurs une option symétrique de vente à Atlante, des 40% restants d'ici 2024 en contrepartie d'une partie du capital allant de 1,7 ME à 6,7 ME, en fonction de la réalisation d'objectifs spécifiques en 2023.

Comme KLC possède et gère l'un des plus grands réseaux de stations de recharge pour véhicules électriques au Portugal, en particulier pour la recharge rapide, cette acquisition permettra à Atlante de se positionner en tant qu'acteur majeur dans la péninsule ibérique et rapprochera la société de son ambition de devenir la plus grande infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide de l'Europe du Sud.

La clôture de la transaction a eu lieu en pleine conformité avec les approbations habituelles et les autorisations réglementaires, y compris le consentement au changement de contrôle par les principales parties prenantes et l'autorisation des autorités compétentes en matière de concurrence.