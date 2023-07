NHOA : accord avec Eku Energy

(Boursier.com) — Eku Energy devrait commencer sous peu la construction de deux nouveaux projets de stockage d'énergie sur batteries au Royaume-Uni. Ensemble, les projets à Basildon, dans l'Essex, et Loudwater, dans le Buckinghamshire, ont une capacité installée de 130MWh et fourniront une flexibilité vitale pour soutenir le système électrique britannique, permettre une majeure production d'énergie renouvelable et favoriser la transition énergétique verte du Royaume-Uni. Depuis son lancement en novembre 2022, Eku Energy a connu une expansion rapide et dispose désormais de 1,2GWh de stockage d'énergie sur batteries en cours de livraison, avec des opérations en Australie, en Italie, au Japon, à Taïwan et au Royaume-Uni.

La société a passé une commande auprès de NHOA Energy, la business unit du Groupe NHOA spécialisée dans le stockage d'énergie, pour l'approvisionnement de deux systèmes de stockage d'énergie sur batteries indépendants pour Basildon et Loudwater. La construction devrait commencer sur les deux sites au quatrième trimestre 2023 et ils devraient être commercialement opérationnels d'ici la fin du 2024.

L'accord entre Eku Energy et NHOA Energy est "une opportunité pour développer un partenariat solide alors que les deux entreprises se développent sur de nouveaux marchés". NHOA Energy et Eku Energy concluront également un accord de service à long terme concernant la maintenance opérationnelle des batteries. Lucie Kanius-Dujardin, Executive Vice President - Global Markets & Development de NHOA Energy, a déclaré : "Nous sommes impatients de commencer à travailler avec Eku Energy sur les projets de Basildon et Loudwater, compte tenu de nos valeurs communes et de notre approche similaire à la transition énergétique. Entrer sur le marché britannique avec plus de 130MWh de projets pour Eku Energy, un développeur de stockage d'énergie reconnu à l'échelle mondiale, est une étape importante dans le parcours de NHOA Energy et preuve une fois de plus notre portée mondiale et nos capacités d'exécution".

Eku Energy possède déjà une batterie de 40MW/40MWh en construction à Maldon, dans l'Essex, et a récemment annoncé un nouveau partenariat avec Renera Energy pour développer 1GW de stockage d'énergie sur batteries en Italie. La société a été initialement créée par le Green Investment Group de Macquarie et est maintenant détenue conjointement par un fonds géré par Macquarie Asset Management et la British Columbia Investment Management Corporation.