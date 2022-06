NHOA à l'honneur

(Boursier.com) — Le Global Engineering Center de NHOA à Milan a reçu, le 29 juin, la visite de l'honorable Mark McGowan, Premier ministre de l'Australie-Occidentale ; Trésorier ; ministre de la Fonction publique ; Relations entre le Gouvernement fédéral et les États. L'honorable McGowan a été accueilli par Carlalberto Guglielminotti (CEO du Groupe NHOA), et Giuseppe Artizzu (CEO de NHOA Energy et Directeur général du Groupe).

Cette visite fait suite à l'important projet de 200MWh à, pour lequel NHOA Energy, la Global Business Line du Groupe NHOA dédiée au stockage d'énergie, a été sélectionnée afin de fournir un système de stockage d'énergie sur batteries conçu pour renforcer la sécurité et la stabilité du réseau électrique d'Australie-Occidentale.

NHOA a présenté à l'honorable McGowan sa vision du développement de la chaîne de valeur des batteries en Australie-Occidentale, ainsi que les projets ambitieux du Groupe en ce sens. NHOA Energy, à travers son siège régional de Perth, en plein essor, soutiendra les efforts du gouvernement d'Australie- Occidentale en faveur de la transition énergétique, en encourageant le développement d'expertises de pointe, de technologies et de propriétés intellectuelles dans la région.

Le gouvernement McGowan est concentre ses efforts et investit pour réduire de manière significative les émissions de CO2 de l'Australie-Occidentale et avancer vers l'objectif zéro émissions nettes. Le gouvernement d'Australie-Occidentale s'est en effet engagé à réduire ses émissions de 80% par rapport à celles de 2020 à l'horizon 2030 et cela de part la transition vers la sortie de production d'électricité au charbon pour 2030. D'importants investissements sont attendus, notamment au niveau du stockage d'énergie, afin de réduire les émissions carbone tout en assurant la stabilité du réseau et l'accessibilité de l'énergie.