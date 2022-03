NHOA a atteint la moitié de ses objectifs opérationnels pour 2021

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, le Chiffre d'affaires et autres revenus de NHOA s'élevaient à 32,9 millions d'euros, dont 1 million d'euros de revenus non-récurrents liés au projet Vehicle-to-Grid dans le complexe Mirafiori de Stellantis à Turin, en hausse de 198 % par rapport à 2020.

L'augmentation du Chiffre d'affaires et autres revenus est principalement due aux 17,1 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés par la Global Business Line ("GBL") e-Mobility, qui est devenue pleinement opérationnelle en mai à la suite de la conclusion de la joint-venture entre NHOA et Stellantis (STLA), Free2move eSolutions.

Bien que les contraintes logistiques liées à l'épidémie de Covid-19 et les perturbations des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial aient entravé les calendriers de construction, la GBL Energy Storage a réalisé 15,9 millions d'euros de chiffre d'affaires et autres revenus, sécurisant ainsi :

le démarrage rapide de la construction du projet de stockage de 200 MWh à Kwinana avec Synergy, en Australie;

la mise en service du système de stockage à batteries de 10MWh au Massachusetts;

l'exploitation commerciale du projet au Mexique de 23MW de solaire plus 7MW de stockage;

la livraison de tous les composants essentiels, batteries incluses, pour les 40MWh de projets Fast Reserve en Italie;

l'expansion jusqu'à 10 MWh du micro-réseau en Californie avec un nouveau système de stockage d'énergie;

Les autres revenus proviennent principalement de la reconnaissance de la contribution non-récurrente de 1,0 millions d'euros liée au développement du projet Vehicle-to-Grid, en sus de la contribution et du crédit d'impôt reçus pour les projets de 'R&D' des GBL Energy Storage et e-Mobility.

La Marge brute de 21,4%, incluant les éléments non-récurrents, est principalement due à la composition des revenus et est partiellement affectée par les coûts de mise en place de la GBL e-Mobility. La Marge brute, hors revenus non-récurrents, s'élève à 6,0 millions d'euros, soit 18,9%.

Le Carnet de commandes et Contrats sécurisés s'élèvent à 249 millions d'euros. Le carnet de commandes, qui s'élève à 193 millions d'euros représenté par 725MWh entre Taïwan, l'Australie, les États-Unis et l'Europe, a augmenté de 485 % par rapport au carnet de commandes communiqué le 31 mars 2021 avec les résultats de l'exercice fiscal 2020. Les contrats sécurisés s'élèvent à 56 millions d'euros, représenté par le projet de 292MWh à Guam avec ENGIE. L'attribution à ENGIE a été contesté devant les tribunaux mais la Cour Supreme de Guam s'est récemment prononcée en faveur de ENGIE. Par conséquent, le contrat reste sécurisé pour NHOA.

Le Pipeline de la GBL Energy Storage atteint 764 millions d'euros, substantiellement stable par rapport à celui annoncé avec les résultats de l'exercice fiscal 20201. Si l'on considère le montant de plus de 200 millions d'euros de Prises de commandes sur la même période, cela équivaut à un taux de conversion de 26% pour 2021, associé à une reconstitution complète du Pipeline durant l'année avec des appels d'offres à des différents stades de maturité sur les quatre continents.

Les Charges du personnel ont doublé pour atteindre 14,7 millions d'euros, contre 7,8 millions d'euros en 2020, en ligne avec l'augmentation des effectifs sur la période. Au 31 décembre 2021, NHOA compte 236 employés de 24 nationalités, chiffre qui devrait augmenter jusqu'à plus de 300 employés d'ici la fin du T1 2022. Le renforcement des effectifs est en ligne avec la feuille de route de NHOA suivant le Masterplan10x, et est principalement consacré à l'exécution des projets en Asie-Pacifique et aux États-Unis, ainsi qu'à la montée en puissance de la GBL e-Mobility.

Les Investissements en 'R&D' s'élèvent à 9,2 millions d'euros et représentent 30% du Chiffre d'affaires consolidé, confirmant ainsi le fort engagement en 'R&D' et innovation, qui est également et progressivement consacré aux GBL e-Mobility et EV Fastcharging Infrastructure.

Les autres Charges d'exploitation ont augmenté de 54% pour atteindre 4,5 millions d'euros, contre 2,9 millions d'euros en 2020, correspondant à la croissance organique de l'entreprise liée à la mise en place de la GBL e-Mobility et à la création de nouvelles filiales aux États-Unis et en Australie.

L'EBITDA, comprenant les revenus non-récurrents, représente une perte de 12,2 millions d'euros en 2021, contre une perte de 8,4 millions d'euros en 2020, en raison de l'augmentation des charges d'exploitation et de personnel, qui ont largement dépassé l'augmentation du Chiffre d'affaires et de la marge brute pour la période, tout en restant en ligne avec la Prise de commandes et le Carnet de commandes afférent. Autrement dit, l'augmentation des charges d'exploitation et de personnel, qui est la cause principale de la perte de 12,2 millions d'euros, est un effet naturel des investissements réalisés par NHOA en termes de personnel et d'empreinte industrielle pour supporter la base industrielle nécessaire à l'exécution et au déploiement de 200 millions d'euros de Prises de commandes, avec pour objectif l'EBITDA breakeven en 2022.

Les dépenses non-récurrentes et le Plan d'Intéressement représentent respectivement 4 millions d'euros et 5,2 millions d'euros, les deux étant affectés par les transactions extraordinaires réalisées au cours de la période, telles que la conclusion de la joint-venture avec Stellantis et la finalisation de l'accord entre ENGIE et TCC (TWSE: 1101), impliquant l'accélération du plan de Stock Appreciation Rights.

L'EBIT et le Résultat Net au 31 décembre 2021 s'élèvent respectivement à -26,9 millions d'euros (-17,7 millions d'euros d'EBIT ajusté pour des éléments non-récurrents et le plan d'intéressement) et -27,4 millions d'euros, contre -14,7 millions d'euros et -14,8 millions d'euros pour l'année précédente.

La Position Financière Nette à la fin de l'année 2021 s'établissait à 74,3 millions d'euros, contre -21,3 millions d'euros au 31 décembre 2020, grâce notamment à l'augmentation de capital de 140 millions d'euros réalisée en novembre 2021.

GBL Energy Storage

NHOA Energy reste au coeur et représente la colonne vertébrale des activités du groupe NHOA avec une série de réussites emblématiques obtenues en 2021 et de nouveaux projets sécurisés aux premiers mois de l'année 2022.

En 2021, NHOA Energy a notamment remporté, entre autres, un projet phare de 200MWh de stockage d'énergie en Australie, ainsi que la fourniture d'une capacité de stockage d'énergie de plus de 400MWh pour deux autres projets à Taïwan. La signature de ces contrats a porté le carnet de commandes à plus de 1GWh, offrant une forte visibilité sur les perspectives de NHOA pour 2022.

Huit projets d'une capacité totale de plus de 280MWh devraient être mis en service courant 2022, avec notamment trois projets Fast Reserve - pour une capacité globale de 47MWh - obtenus en décembre 2020 pour fournir à Terna des services de régulation ultra-rapide de fréquence, tout en stabilisant le réseau électrique européen.

En changeant de rythme, en 2022, le site industriel de la Société à Cosio Valtellino devrait progressivement produire aux alentours de 500MWh de capacité conteneurisée, avec un potentiel annuel pouvant atteindre 2,5GWh.

Pour soutenir les ambitions globales et le portefeuille de projets de la GBL NHOA Energy, une présence directe a été créé à Houston, Perth et Taipei, tandis que l'équipe mondiale est passé dès 114 collaborateurs en janvier 2021 à 172 d'aujourd'hui. En avril, la Storage Analysts Class 2022 de NHOA Energy verra le jour et marquera le début de son premier emblématique Graduate Program.

GBL e-Mobility

Pleinement opérationnelle depuis mai 2021, Free2move eSolutions connaît une croissance continue de sa production, en ligne avec la tendance des ventes de véhicules électriques en Europe. Sa capacité de production a atteint 2.250 unités par semaine au T4 2021, et elle devrait atteindre les 6.000 unités d'ici la fin de l'année 2022, notamment grâce à l'intégration verticale de la production et de la chaîne d'approvisionnement, couplée avec la nouvelle usine récemment inaugurée à Turin.

Les taux de conversion des dispositifs de recharge des marques Stellantis ont également augmenté en 2021 et durant les premiers mois de 2022, et on s'attend cette année une expansion des ventes aussi en dehors du groupe Stellantis, avec la prochaine livraison de l'emblématique easyWallbox à d'autres équipementiers internationaux majeurs, et au-delà de l'Europe, avec l'exploitation de nouvelles opportunités sur le marché américain. Free2move eSolutions deviendra également le fournisseur technologique de référence pour le réseau Atlante.

Concernant le secteur d'activité Charging-as-a-Service, les offres pour la recharge publique sur le réseau ALL-e sont déjà disponibles pour les clients de Peugeot et Leasys, avec le lancement prochain d'une nouvelle plateforme de e-commerce destinée à la commercialisation d'autres produits numériques. À compter de 2022, Free2move eSolutions déploiera dans le marché européen, en commençant par la France et l'Allemagne, le catalogue complet de produits et services e-mobility conçus pour Stellantis, en ayant été choisi comme fournisseur dans toute la région.

Dans le secteur Advanced Energy Services, le système phare Vehicle-to-Grid du site logistique de Drosso (au sein du complexe de Stellantis Mirafiori à Turin) est entré dans la phase de construction de son expansion, pour atteindre une capacité de 30MW. D'ici fin 2022, le site permettra de connecter au réseau plus de 600 New Fiat 500 stationnées dans l'entrepôt de Drosso, pour fournir à Terna 25MW de services de régulation ultra-rapide de fréquence.

Sur le plan technologique, l'année 2022 verra le lancement d'une première édition d'une gamme complète de dispositifs de recharge, de 2,3kW à 300kW, en ligne avec la feuille de route produit. Continuent également les activités de 'R&D' sur les batteries de seconde vie afin d'approfondir les connaissances sur le vieillissement des batteries et la vie utile résiduelle, et de tester leurs applications en Vehicle-to-Grid ainsi que leur utilisation dans les stations de recharge rapide du réseau Atlante.

GBL EV Fastcharging Infrastructure

Lancé en juillet 2021, le réseau Atlante a débuté ses opérations en octobre 2021 avec la création de la société et la nomination de son CEO. Grâce au soutien de NHOA Energy et de Free2move eSolutions, Atlante a commencé avec d'importantes bases technologiques et opérationnelles, ce qui lui a permis de clôturer 2021 avec 760 points de recharge rapide en activité et en cours de construction.

Avant la fin de 2021, tout en poursuivant l'implantation de sa propre plateforme opérationnelle, Atlante a également enregistré ses premiers résultats importants, comme l'ouverture de sa première station de recharge rapide en Piémont (dans le cadre d'un projet d'électrification plus vaste impliquant plusieurs municipalités) et l'attribution, en collaboration avec Free2X, du contrat pour la fourniture de stations de recharge rapide aux aéroports de Milan Linate et Malpensa.

Le pipeline de sites à la fin de l'année 2021 représentait 835 sites et 2022 a débuté avec les partenariats avec Sonae Sierra, éminente société immobilière possédant des centres commerciaux en Italie, en Espagne et au Portugal, et LDC Hotels & Resorts, un groupe hôtelier avec de nombreuses structures à Taiwan et en Italie. En avance sur son programme initial, Atlante a également initié début 2022 des activités de développement en France et en Espagne.