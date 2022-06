NHOA : 22MWh de capacité supplémentaire pour soutenir la transition énergétique de Taïwan

(Boursier.com) — NHOA annonce la fourniture d'un projet de stockage d'énergie de 22MWh pour TCC, groupe industriel asiatique prééminent et actionnaire majoritaire de NHOA, qui s'ajoute aux plus de 400MWh de capacité en développement à Taïwan depuis 2021. Le projet, qui prévoit une expansion de la capacité de 22MWh complétant le premier système de 10MWh en cours d'installation dans le site de TCC à HePing, est une nouvelle preuve de la synergie entre NHOA, parmi les 5 meilleurs intégrateurs de systèmes de stockage d'énergie dans le monde, et TCC, leader dans le développement des énergies renouvelables à Taïwan. Les récurrents contrats attribués à NHOA "sont le témoignage de son positionnement inégalé sur le marché très prometteur du stockage d'énergie en Asie". La technologie de stockage et le système propriétaire de gestion de l'énergie de NHOA contribueront à stabiliser le réseau taïwanais dans sa voie ambitieuse pour atteindre une capacité de 45GW d'énergie durable d'ici 2030.

En 2021, TCC a choisi NHOA pour la fourniture de deux systèmes à HePing et un à SuAo pour une capacité totale de bien plus de 400MWh pour offrir des services auxiliaires au réseau taïwanais dans le cadre du plus important projet de stockage d'énergie à grande échelle de Taïwan. L'expansion du projet à HePing renforcera la capacité d'offrir l'éventail de services de support de fréquence requis par Taipower, l'opérateur du système de transmission taïwanais, y compris la régulation de fréquence et l'écrêtement des pointes. Le premier système, avec l'expansion de 22MWh, sera mis en service d'ici la fin de l'année. Les équipements des deux plus larges projets sont en fabrication et la phase d'installation commencera dans les premiers mois de l'année 2023.