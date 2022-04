NHAO : un très bon 1er trimestre 2022

(Boursier.com) — NHOA publie une mise à jour commerciale et opérationnelle pour le 1er trimestre 2022 non auditée contenant les indicateurs de performance au 31 mars 2022. Les ventes consolidées de la période ressortent à 20,9 millions d'euros (3,4 ME un an plus tôt). "Au 1er trimestre 2022, nous avons multiplié nos ventes par 12x dans le stockage et par 2x dans l'e-mobility, portant le chiffre d'affaires consolidés de NHOA à 6x fois celui du 1er trimestre 2021", commente Carlalberto Guglielminotti, CEO du Groupe NHOA, qui poursuit : "Le déploiement de l'infrastructure de recharge rapide pour véhicules électriques se poursuit, Atlante compte plus de 800 points de recharge en ligne et en construction, et un pipeline de près de 1000 sites, y compris en France où l'activité a commencé seulement en janvier 2022. Le travail incroyable des équipes NHOA au cours des premiers mois de 2022, couplé au soutien sans pareil de TCC dans la gestion du scénario global de plus en plus complexe, nous permettent de prévoir un 2e trimestre encore plus exaltant et tracent clairement la voie vers les objectifs opérationnels pour 2022".