NFTY : retour à un EBITDA proche de l'équilibre

(Boursier.com) — NFTY a publié aujourd'hui ses résultats consolidés annuels, clos au 31 décembre 2021. Après avoir annoncé un EBITDA de -314 KE au premier semestre 2021, NFTY démontre un retour à un EBITDA proche de la rentabilité, à -41 KE, sur l'ensemble de l'exercice. Le chiffre d'affaires du groupe, annoncé le 8 février dernier, s'élève à 8,1 ME, en baisse de 20,9% par rapport à l'exercice 2020.

La rentabilité sur la période a été impactée par la rupture d'un partenariat majeur au sein des activités Agence, auquel était liée une marge brute significative. D'autre part, les activités Performance n'ont pas atteint le niveau d'activité espéré en fin d'année. Néanmoins, le taux de marge brute atteint 44%.

Les charges d'exploitation s'établissent à 9,26 ME au 31 décembre 2021 comparativement à 9,62 ME lors de l'exercice précédent, comprenant les indemnités de plusieurs licenciements. L'EBITDA s'établit à -0,04 ME et le REX (EBIT) à -0,58 ME. L'ajustement des effectifs devrait générer en année pleine une économie supérieure à 600 KE. Le nombre de collaborateurs est passé de 34 au 31 décembre 2020 à 22 collaborateurs à fin décembre 2021.

Comme déjà annoncé au moment des résultats du premier semestre 2021, les résultats annuels sont impactés par la dépréciation liée à une provision de 3,70 ME en lien avec la cession de Orchidia Marketing. Tenant compte de cette dépréciation non cash, le résultat net de NFTY au 31 décembre 2021 s'établit à -5,27 ME.

Le groupe NFTY clôture cet exercice en disposant au 31 décembre 2021 d'une trésorerie brute de 0,92 ME face à un endettement financier brut de 2,08 ME, soit un endettement financier net de 1,16 ME.

Perspectives pour 2022

En 2022, NFTY poursuit sa nouvelle stratégie de développement dans les activités de marketing blockchain, NFT et metaverses, tout en étoffant les solutions innovantes de ses pôles historiques. Notamment avec l'affichage digital en extérieur "DOOH" qui a convaincu plusieurs clients, une solution web-to-store en pleine croissance, mais aussi le "Web Push Notification" proposé par AdAccess et adopté notamment par Larousse, permettant de relayer efficacement les campagnes des annonceurs du groupe.

Les activités Performance, malgré des résultats encourageants en début d'année, ne sont pas encore revenues à un niveau d'activité satisfaisant, mais les efforts de développement sont maintenus.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 de NFTY sera publié le 28 juillet 2022.