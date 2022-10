NFTY réduit sa perte au 1er semestre 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du groupe NFTY s'élève à 2,07 millions d'euros au 30 juin, en recul de -56,4% par rapport au 1er semestre 2021. Le groupe a constaté une baisse d'activité supérieure à 50%, après avoir enregistré sur l'exercice 2021 une baisse du chiffre d'affaires de 21 %. L'ensemble des activités ont montré une sous-performance au 1er semestre 2022, en particulier suite à l'arrêt des achats de publicité auprès de Google, déclenché par un manque de trésorerie et provoquant une accumulation significative de factures impayées dues par la société au géant américain. Impactées, les activités de comparateurs, qui avaient contribué à 883 kE de chiffre d'affaires au 1er semestre 2021, n'ont contribué qu'à hauteur de 158 kE au 1er semestre 2022.

La marge brute a été maintenue à 40,4% au 1er semestre 2022 (44% sur l'exercice 2021). La baisse d'activité a mécaniquement impacté les achats, réduisant la marge brute à 0,87 ME au 1er semestre 2022 (1,98 ME au 1er semestre 2021).

L'Ebitda s'établit à -1,46 ME et le résultat d'exploitation à -1,68 ME. Le résultat net est une perte de -3,71 ME au 1er semestre 2022 (-4,24 MME au 1er semestre 2021).

Le groupe clôture ce semestre en disposant au 30 juin 2022 d'une trésorerie brute de 0,84 ME face à un endettement financier brut de 3,23 ME, dont 1,41 ME d'obligations convertibles, soit un endettement financier net de 2,40 ME.