NFTY : échec des négociations avec ABO

(Boursier.com) — NFTY annonce l'échec des négociations avec ABO portant sur la conclusion d'un nouveau contrat d'émission d'obligations convertibles en actions de la société, portant sur un montant total de 5 millions d'euros.

L'Administrateur judiciaire a déposé une requête de conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire en redressement judiciaire, auprès du Tribunal de commerce de Lyon, qui l'examinera à son audience du 22 novembre.

Un appel d'offres est ouvert jusqu'au 2 décembre à 12h, en vue de la présentation d'un plan de continuation par des partenaires ou investisseurs, ou d'un plan de cession par un ou plusieurs repreneurs.

NFTY rappelle avoir demandé et obtenu un jugement d'ouverture de procédure de sauvegarde judiciaire, le 2 août. A cette occasion, NFTY avait annoncé la modification des conditions permettant le tirage de la dernière tranche du contrat avec Alpha Blue Ocean (ABO) signé en janvier 2022 et les discussions en cours pour la signature d'un nouveau contrat de 5 ME toujours avec ABO.

Le 28 septembre, NFTY a annoncé dans un point de situation que le tirage de la 4e et dernière tranche d'un montant de 750 kE, au titre du contrat conclu avec ABO en date du 13 janvier 2022 pour un montant de 3 ME, n'a pas pu aboutir.