NFTY : cotation suspendue

(Boursier.com) — NFTY a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre, admis sur le marché Euronext Growth à compter de ce 22 juillet, "dans l'attente d'un communiqué de presse".

Rappelons que NFTY est la plateforme de marketing NFT et blockchain des marques. Avec une expertise de 20 ans du digital marketing et des milliers de clients servis, NFTY accompagne maintenant ses clients dans l'innovation et le développement produit, la publicité digitale, le marketing d'influence et la monétisation dans les nouveaux univers décentralisés. Le groupe NFTY est basé à Lyon et compte 22 employés à fin décembre 2021. Son chiffre d'affaires 2021 s'élève à 8,1 millions d'euros.

NFTY a procédé, début avril, au tirage de deux tranches du contrat de financement avec Alpha Blue Ocean. L'action est sur un dernier cours de 0,1 euro.