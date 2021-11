NFL Biosciences sécurise le contrôle de la production des extraits botaniques de tabac et de cannabis

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique NFL Biosciences et Diverchim, spécialiste de la mise au point et de la production de principes actifs originaux, ont annoncé la mise en place d'un partenariat. Diverchim prend en charge la production d'extraits liquides protéiques de feuille de tabac et de cannabis, composants essentiels de NFL-101, candidat médicament botanique de NFL Biosciences dans le traitement de l'addiction au tabac et de NFL-201, destiné au traitement de la dépendance au cannabis.

Le partenariat entre NFL Biosciences et Diverchim va consister à produire le principe actif de NFL-101 pour son utilisation dans le cadre d'études cliniques additionnelles à l'étude CESTO II (Phase II/III). Le plan de développement mis en place sera également appliqué au développement préclinique du principe actif de NFL-201, candidat médicament de NFL Biosciences pour le traitement de l'addiction au cannabis.

Grâce à ce partenariat, NFL Biosciences sécurisera le contrôle de la production des extraits botaniques afin d'anticiper les besoins futurs de développement, puis de commercialisation après obtention des Autorisations de Mise sur le Marché