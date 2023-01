NFL Biosciences : plus de 3 millions d'euros levés

(Boursier.com) — NFL Biosciences fait part du succès de sa levée de fonds pour un montant total de 3,06 ME par voie d'augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une part d'investisseurs professionnels à hauteur de 2,5 MEUR, et d'autre part des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid à hauteur de 0,6 MEUR

Les fonds levés dans le cadre de l'opération permettront en particulier de compléter les financements de l'étude de phase II/III CESTO II, visant à démontrer l'efficacité de son candidat médicament botanique NFL-101 pour le sevrage tabagique, et de l'étude PRECESTO, évaluant le potentiel de NFL-101 à être associé au traitement par substitution nicotinique, ainsi que la poursuite du développement de NFL-301, destiné à réduire la consommation d'alcool.