NFL Biosciences : partenariat avec Themis Medicare en Inde

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique NFL Biosciences a conclu un partenariat pour développer le NFL-101, son candidat médicament pour le sevrage tabagique, sur le marché indien avec Themis Medicare Ltd, une société pharmaceutique dont le siège est à Mumbai et qui, depuis plus de 50 ans, met de nouvelles options de traitement à la disposition des patients.

Themis Medicare Limited (Themis) a soumis une demande d'IND (Investigational New Drug) pour un essai clinique de phase II/III à la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), l'autorité réglementaire nationale de l'Inde (NRA). L'Inde compte environ 267 millions de fumeurs, et leurs options pour arrêter de fumer sont très limitées.

Une fois l'étude approuvée, l'essai clinique sera mené en Inde, auprès de 334 fumeurs. Le coût du processus, de la soumission à la réalisation de l'étude, sera pris en charge par Themis Medicare. Themis achètera à NFL Biosciences le principe actif pharmaceutique (API) NFL-101. NFL recevra également des redevances à deux chiffres sur les ventes.

Les substituts nicotiniques comprennent les timbres transdermiques (patchs), tablettes, gommes à mâcher, inhalateurs et spray de nicotine. Ils sont utilisés en substitution des cigarettes après un arrêt ou une diminution de la consommation de cigarettes pour atténuer les symptômes de manque dus à l'arrêt ou à la réduction de l'apport en nicotine.

L'Inde est également le 2e plus grand consommateur et producteur de tabac. Près de 267 millions d'adultes (15 ans et plus) en Inde (29% de tous les adultes) étaient des consommateurs de tabac, selon l'enquête mondiale sur le tabac chez les adultes en Inde, 2016-17. Les coûts économiques totaux attribués à la consommation de tabac, toutes maladies confondues, en Inde au cours de l'année 2017-18 pour les personnes âgées de 35 ans et plus s'élevaient à 177.341 crore INR (27,5 Mds$).