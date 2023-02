NFL Biosciences : obtient 1,7 ME de financement 'Avance Innovation'

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique, NFL Biosciences, développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et en particulier NFL-101, son candidat médicament pour le sevrage tabagique, a obtenu un financement pour un total de 1,7 million d'euros, octroyés par Bpifrance et financés par le gouvernement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir.

"C'est un très bon début d'année pour NFL Biosciences avec un horizon de trésorerie qui s'étend désormais jusqu'à la fin du 3e trimestre 2024. Après le succès de notre augmentation de capital d'environ 3 ME fin janvier et l'octroi par Bpifrance d'" Avance innovation" pour un total de 1,7 ME financés par le gouvernement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir, nous disposons des ressources adaptées pour atteindre les étapes clés de validation de nos deux principaux programmes cliniques sur NFL-101 au 3e et 4e trimestre 2023, et avancer dans le développement de NFL-301. Nous remercions vivement Bpifrance pour sa mobilisation auprès des sociétés innovantes et continuerons de veiller avec la plus grande attention à l'allocation efficace de ces ressources", explique Ignacio Faus, Directeur général de NFL.