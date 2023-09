NFL Biosciences : "NFL-101 réduit plus qu'un placebo la satisfaction procurée par les cigarettes"

(Boursier.com) — NFL Biosciences annonce l'obtention, ce jeudi 21 septembre des résultats de l'étude PRECESTO qui avait pour objectif de mieux décrire l'effet de NFL-101. En parallèle, le management va proposer lors du Conseil d'administration du 5 octobre 2023 de modifier la stratégie de communication des résultats de CESTO II, en maintenant l'aveugle pendant toute la durée de l'étude. Les résultats de CESTO II seraient annoncés en juillet 2024.

PRECESTO est une étude exploratoire de Phase 2a, contre placebo, en cross-over sur deux périodes de 28 jours chacune, randomisée, en double aveugle, incluant 34 fumeurs ne souhaitant pas arrêter de fumer et ayant une forte satisfaction à fumer.

Sur la base des observations faites lors de la première étude CESTO (phase 1), l'effet attendu sur la réduction de la satisfaction procurée par les cigarettes devait être maximal en J4, et suivi d'une dissipation sur une dizaine de jours. Ceci avait déterminé le choix du critère principal de PRECESTO en J4. L'analyse des résultats de PRECESTO montre un effet prolongé avec un maximum atteint en fin d'observation (J28). Cette durée d'action prolongée est encore plus prometteuse pour l'avenir de NFL-101, se réjouit la société.

En conclusion de l'étude, la société explique que "NFL-101 réduit plus qu'un placebo la satisfaction procurée par les cigarettes et que la durée de l'effet de NFL-101 est plus longue qu'anticipée".