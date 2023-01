NFL Biosciences lance une levée de fonds d'environ 2,5 millions d'euros

(Boursier.com) — NFL Biosciences, société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce aujourd'hui le lancement d'une levée de fonds d'environ 2,5 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles s'adressant aux investisseurs professionnels et aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid).

NFL Biosciences prévoit d'utiliser le produit de la levée de fonds pour soutenir le développement de ses programmes de recherche clinique dans l'indication du sevrage tabagique, de ses opérations de développement d'un candidat médicament dans l'indication de la réduction de la consommation d'alcool et ses opérations courantes.

Cette levée de fonds permettra en particulier de compléter les financements de l'étude de phase II/III CESTO II, visant à démontrer l'efficacité de son candidat médicament botanique NFL-101 pour le sevrage tabagique (résultats escomptés au 4ème trimestre 2023), et de l'étude PRECESTO, évaluant le potentiel de NFL-101 à être associé au traitement par substitution nicotinique (résultats escomptés au 3ème trimestre 2023), ainsi que la poursuite du développement de NFL-301, destiné à réduire la consommation d'alcool.

Pour Ignacio Faus, Directeur général de NFL Biosciences : "2023 se présente comme une année riche sur le plan clinique avec de premiers résultats sur nos projets prioritaires au 3ème trimestre 2023 pour PRECESTO et au 4ème trimestre 2023 pour CESTO II.

Il est important de savoir que le coût des études cliniques que nous menons est relativement faible en comparaison avec d'autres indications, notamment parce que le suivi des patients se fait en ambulatoire, tandis que le potentiel commercial, en sevrage tabagique notamment, est très important compte tenu du nombre de fumeurs et des limites des thérapies actuelles. Comme nous maintenons une structure de coûts fixes très faibles, les fonds sont très majoritairement alloués au financement des études cliniques et servent donc à augmenter la valeur potentielle des projets de NFL Biosciences.

Avec cette levée de fonds nous repoussons notre horizon de trésorerie jusqu'à mars 2024. En parallèle, nous avons toujours deux autres demandes de financement pour un montant global actuellement de 1,7 millions d'euros, en cours d'examen par Bpifrance. Une réponse est attendue dans le courant du 1er trimestre 2023."

NFL-101 est un candidat médicament botanique issu de l'Institut Pasteur, développé cliniquement, composé de protéines naturelles extraites de feuilles de tabac, et dépourvu de nicotine. Il est protégé par 2 familles de brevets internationaux et a fait l'objet d'une troisième demande de brevet en 2022. 75% de la levée de fonds seront alloués au financement des deux études cliniques CESTO II et PRECESTO.