NFL Biosciences lance son étude clinique de Phase II/III pour le sevrage tabagique

(Boursier.com) — NFL Biosciences a annoncé le lancement officiel de son étude clinique de Phase II/III, intitulée CESTO II, destinée à évaluer l'efficacité et la sécurité de son traitement NFL-101 en tant que thérapie de sevrage tabagique. Approuvée par le Comité d'éthique de la recherche sur l'homme (HREC) en Australie et par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), cette étude inclura ses premiers patients dès le mois de janvier 2022 dans les 4 centres cliniques ouverts, 3 en France et 1 en Australie.

L'essai clinique sera réalisé sur 318 fumeurs âgés de 18 ans et plus avec un suivi sur 12 mois. Les sujets recevront deux injections sous-cutanées initiales à une semaine d'intervalle. Des injections supplémentaires de rappel sont possibles à 3 et 6 mois pour les patients non abstinents à ces dates.

Les principaux objectifs de cette étude sont de sélectionner la meilleure dose et d'évaluer l'efficacité de NFL-101 par rapport au placebo, pour un arrêt immédiat du tabac et aussi pour un arrêt graduel. Les critères d'évaluation sont l'abstinence continue pendant 4 semaines (FDA) et 6 mois (EMA). Les biomarqueurs utilisés pour confirmer l'abstinence sont le monoxyde de carbone exhalé et la cotinine urinaire. De nombreux critères secondaires seront aussi évalués, comme le nombre de cigarettes fumées, les symptômes de sevrage et l'état de manque.