NFL Biosciences : l'horizon de trésorerie court jusqu'à la fin de l'année 2024

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, NFL Biosciences a enregistré des produits d'exploitation de 94 kE. Le montant correspond à une quote-part de la subvention d'exploitation octroyée par Bpifrance (montant total 200 kE). Toujours en phase d'essais cliniques, NFL Biosciences n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours des deux exercices écoulés.

Le résultat d'exploitation s'établit à -2,4 millions d'euros au 1er semestre 2023 -1,3 ME à la même période en 2022. Les salaires et charges sociales sont de 307 kE pour 4 personnes au 30 juin 2023 (254 kE en pour 3 personnes au 30 juin 2022).

Au 1er semestre 2023, NFL Biosciences a évalué un Crédit d'Impôt recherche (CIR) de 203 kE (101 kE au 1er semestre 2022), une évolution qui traduit la montée en puissance de ses programmes de recherche. Sur la période, NFL Biosciences a perçu un préfinancement de 161 kE du CIR déclaré en 2022 qui s'élevait au total à 397 kE.

NFL Biosciences génère un résultat net de -2,1 ME sur la période (-1,1 ME au 30 juin 2022).

Au 30 juin, le montant des capitaux propres de NFL Biosciences s'élevait à 1,9 ME et la trésorerie disponible à 3,4 ME. Les liquidités sont issues de l'augmentation de capital réalisée fin janvier 2023 (3 ME), des avances octroyées par Bpifrance pour les études cliniques de NFL-101 et de NFL-301 (1,1 ME).

Au 3e trimestre 2023, la Société a perçu le produit de l'exercice de BSA et BSPCE de fin juin et juillet 2023 pour un montant total de 550 kE, ainsi que le 1er versement de la subvention pour l'étude PRECESTO pour 140 kE.

Perspectives 2023

Le Dr Ignacio Faus, Président Directeur-général de NFL Biosciences commente : "A la lecture des résultats de PRECESTO, le conseil d'administration a décidé de modifier le calendrier de communication des résultats de CESTO-II, afin de maximiser le potentiel de l'étude". Il poursuit : "En ce qui concerne le NFL-301, notre produit pour la réduction de la consommation d'alcool, nous avons progressé dans la mise au point d'une nouvelle formulation du produit. Au cours des prochains mois, la poursuite du développement va continuer. Comme nous l'avons déjà mentionné, NFL Biosciences dispose d'une gestion des coûts fixes très rigoureuse. Nous utilisons les fonds qui nous sont alloués avec le plus grand soin et les consacrons principalement au financement des études scientifiques. Grâce à cela, l'horizon de trésorerie de l'entreprise peut être étendu à la fin de l'année 2024. Compte tenu de notre petite taille, nous allons donner la priorité à la recherche de partenariats pour le développement du NFL-101 au-delà des études en cours. Des discussions ont été entamées avec de grandes sociétés pharmaceutiques américaines et européennes et, à la lumière des résultats positifs de PRECESTO, elles pourraient maintenant être accélérées".