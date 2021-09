NFL Biosciences : initiation positive de suivi

(Boursier.com) — NFL Biosciences, société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, annonce l'initiation d'une couverture analyste de NFL par Invest Securities, un prestataire de services financiers indépendant dont l'activité de recherche est animée par 12 professionnels couvrant plus de 120 sociétés dans divers secteurs. La couverture de NFL Biosciences fait suite à la mise en place d'un contrat de recherche à l'issue de son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris en juin 2021. L'analyse a été réalisée par Thibaut Voglimacci Stephanopoli, analyste spécialiste des valeurs Santé et Medtech. L'analyse, disponible sur le site internet de NFL Biosciences, recommande l'action NFL à l'achat avec un objectif de cours fixé à 4,90 euros.