NFL Biosciences : GB Holding grimpe à 11,17% du capital

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique NFL Biosciences a été informée de l'exercice des 100.000 bons de souscription d'action (BSA) détenus par la société GB Holding, holding de Gérard Leduc, donnant lieu à la création de 1 million d'actions nouvelles. GB Holding détient au 29 juin 2023, 850.000 titres représentant 11,17% du capital de NFL Biosciences et s'est engagée à conserver la totalité des actions détenues pendant une durée de 9 mois minimum.

Gérard Leduc est un entrepreneur reconnu du secteur pharmaceutique, il a notamment fondé, dirigé et vendu Ethypharm, un laboratoire pharmaceutique européen spécialisé dans les pathologies du Système Nerveux Central (SNC) et les Injectables Hospitaliers qui comptait plus de 800 salariés. Depuis juillet 2018, GB Holding détenait 100.000 BSA exerçables jusqu'au 2 juillet 2023 au prix de 0,50 euro par action, un bon donnant le droit de souscrire à 10 actions de 0,03 euro de nominal. Leur exercice représente un apport en numéraire de 0,5 ME pour la Société et donne lieu à l'émission de 1 million d'actions nouvelles. GB Holding a pris un engagement de conservation, auprès d'Invest Securities, portant sur 850.000 actions souscrites dans le cadre de l'exercice des BSA, pendant 9 mois suivant la date de règlement-livraison des actions nouvelles, soit jusqu'au 31 mars 2024. Les actions nouvelles ont été émises ce 29 juin par la société et immédiatement assimilables aux actions existantes (code ISIN FR0014003XT0).

"Je suis ravi de continuer à contribuer au succès de NFL Biosciences. Les produits pour traiter les addictions ont toujours été d'un grand intérêt pour moi. Le NFL-101, pour le sevrage tabagique, est un produit potentiellement révolutionnaire avec un tout nouveau mécanisme d'action. Il pourrait changer la façon dont cette addiction est traitée jusqu'à présent", commente Monsieur Leduc à l'occasion de l'exercice de ses BSA.