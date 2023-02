NFL Biosciences : financements de 1,7 million d'euros octroyés par Bpifrance

(Boursier.com) — NFL Biosciences a annoncé l'obtention de financements pour un total de 1,7 million d'euros, octroyés par Bpifrance et financés par le gouvernement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir.

Pour mener à terme l'étude clinique CESTO II destinée à évaluer l'efficacité et la sécurité de son traitement NFL-101 en tant que thérapie de sevrage tabagique, NFL Biosciences obtient principalement une avance innovation de 1,5 ME dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir 4 du plan France 2030. 1,05 million d'euros sont perçus à la signature du contrat d'aide en avance récupérable, intervenue ce jour, et le solde sur demande de NFL Biosciences à l'achèvement de l'étude.

À l'issue de l'étude clinique CESTO II, NFL Biosciences devra notamment fournir à Bpifrance un rapport technico-économique de fin de programme rendant compte de son exécution et des résultats, et un état récapitulatif des dépenses acquittées. En cas de succès, NFL Biosciences remboursera cette aide à compter du 4ème trimestre 2025 à hauteur de 75 000EUR par trimestre, soit jusqu'au 3ème trimestre 2030. Cette aide ne donne pas lieu au paiement d'intérêt. Dans le cas où ce rapport ferait état d'une demande de constat d'échec ou de succès partiel, NFL Biosciences pourra, sur approbation de Bpifrance, être déliée de 60% de ses obligations de remboursement ou les conditions de remboursement pourront être adaptées par Bpifrance.

CESTO II est une étude clinique de Phase II/III qui vise à inclure 318 fumeurs afin de démontrer l'efficacité de NFL-101 contre un placebo et de choisir la dose la plus efficace. 9 centres d'investigation clinique participent actuellement à l'étude : les CHU de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lorient, Marseille, Montpellier, Poitiers et Rennes, ainsi que l'institut de recherche Eurofins-Optimed à Grenoble.

" C'est un très bon début d'année pour NFL Biosciences avec un horizon de trésorerie qui s'étend désormais jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024. Nous disposons des ressources adaptées pour atteindre les étapes clés de validation de nos deux principaux programmes cliniques sur NFL-101 au 3ème et 4ème trimestre 2023, et avancer dans le développement de NFL-301 ", s'est notamment félicité Ignacio Faus, Directeur général de NFL Biosciences.